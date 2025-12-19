Άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση της VTTI Cyprus για την αντιμετώπιση περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης στο Βασιλικό

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η εταιρεία VTTI Cyprus ανταποκρίθηκε άμεσα και με απόλυτη επιτυχία σε περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης που εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Ζυγίου στο Βασιλικό, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025.

Το περιστατικό αναφέρθηκε γύρω στις 07:30 π.μ. στο Τμήμα Λειτουργίας της VTTI Cyprus από δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν προσδεμένο στην προβλήτα της εταιρείας. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε θαλάσσια κηλίδα αγνώστου προέλευσης στα ανοικτά της προβλήτας, η οποία παρουσίαζε χαρακτηριστικά ελαιωδών αποβλήτων (ιριδίζον χρώμα και έντονη οσμή πετρελαίου). Εκτιμάται ότι η κηλίδα μετακινήθηκε προς την περιοχή λόγω της κακοκαιρίας και της θαλασσοταραχής που είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Η κινητοποίηση της VTTΙ Cyprus ήταν άμεση. Αφού επιβεβαιώθηκε το περιστατικό από το προσωπικό της εταιρείας, ενημερώθηκε η εξειδικευμένη συνεργάτιδα εταιρεία VTS Environmental Pollution Services (VTS EPS). Παρόλο που η ρύπανση δεν προήλθε από τις δραστηριότητες της VTTI και η διαχείρισή της δεν ενέπιπτε στις συμβατικές της υποχρεώσεις, η Διοίκηση της εταιρείας έδωσε εντολή για άμεση ενεργοποίηση του Σχεδίου Δράσης.

Στόχος της παρέμβασης ήταν η αποσόβηση κάθε κινδύνου τόσο για τα προσδεμένα δεξαμενόπλοια όσο και για τις ακτές και τις κοινότητες της περιοχής. Με την κινητοποίηση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, σκαφών και εξειδικευμένων μέσων από τη VTS EPS, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο περιορισμός και η περισυλλογή του επιπλέοντος αποβλήτου, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε αδειοδοτημένο φορέα για ασφαλή απόρριψη.

Το εν λόγω περιστατικό αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για συστηματική εποπτεία του θαλάσσιου χώρου και των ακτών της Κύπρου από τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την πρόληψη παρόμοιων φαινομένων. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει την ετοιμότητα και την περιβαλλοντική ευαισθησία της VTTI, στο να συνδράμει ουσιαστικά σε περιπτώσεις που απειλούν το οικοσύστημα, λειτουργώντας ως θεματοφύλακας της περιβαλλοντικής ασφάλειας στην περιοχή δραστηριοποίησής της.