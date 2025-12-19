Η Coral Cyprus στηρίζει με δράσεις προσφοράς τον Σύνδεσμο «Μοναδικά Χαμόγελα» και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Συνδρόμου Down

Η Coral Cyprus, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, στηρίζει μέσω δράσεων προσφοράς δύο οργανωμένα σύνολα που επιτελούν ουσιαστικό έργο για παιδιά και οικογένειες σε όλη την Κύπρο: τον Σύνδεσμο «Μοναδικά Χαμόγελα» και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Συνδρόμου Down.

Σε πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025, η Coral Cyprus συμφώνησε να συμβάλει έμπρακτα στην εορταστική περίοδο, προσφέροντας δώρα για όλα τα παιδιά των δύο Συνδέσμων, ενώ παράλληλα, με αυτή την πράξη, ενισχύει το ταμείο του Παγκύπριου Συνδέσμου Συνδρόμου Down μέσω της αγοράς και διάθεσης λαχνών που θα κυκλοφορήσει ο Σύνδεσμος, στηρίζοντας έτσι άμεσα τις δράσεις και τις ανάγκες του.

Η προσφορά της Coral Cyprus για τις γιορτές περιλαμβάνει επίσης επιλεγμένα είδη για τα μέλη των Συνδέσμων και τους γονείς τους, όπως τσάντες, καπέλα, μπάλες και ηλιοπροστασίες, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα αλλά και την καθημερινότητα των οικογενειών που στηρίζουν οι δύο οργανισμοί.

Συνέχιση στήριξης προς τον Σύνδεσμο «Μοναδικά Χαμόγελα»

Η Coral Cyprus συνεχίζει, όπως και την προηγούμενη χρονιά, να παρέχει στήριξη προς τον Σύνδεσμο «Μοναδικά Χαμόγελα» μέσω δωρεάς καρτών καυσίμων, συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών μετακίνησης και λειτουργικών δράσεων του Συνδέσμου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της μεταφοράς παιδιών και οικογενειών, όπου αυτό απαιτείται.

Νέα αρχή συνεργασίας με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Συνδρόμου Down

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Συνδρόμου Down, κ. Ανδρέα Χριστοδούλου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας συνεργασίας που στοχεύει σε περαιτέρω ενδυνάμωση και ουσιαστική στήριξη του Συνδέσμου κατά τη νέα χρονιά, με συνέπεια και συνέχεια.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μανώλης Καλαθάς, Country Manager της Coral Cyprus, σημείωσε:

«Οι γιορτές είναι μια υπενθύμιση ότι η προσφορά έχει ουσιαστικό νόημα όταν ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες. Στηρίζουμε τον Σύνδεσμο “Μοναδικά Χαμόγελα” και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Συνδρόμου Down, με στόχο να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός ακόμη πιο ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.»