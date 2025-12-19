Δήλωναν ότι η Τριμίκλινη είναι στην... Πάφο - Απροβίβαστο στη γεωγραφία για δημόσιους υπαλλήλους

Τραγελαφικά αλλά αποκαλυπτικά είναι τα γεγονότα που καταγράφει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση των ιχθυοτροφείων σε Τριμίκλινη και Συλίκου.

Σύμφωνα με τα παραδεκτά γεγονότα, ιδιοκτήτης δύο τεμαχίων γης στην επαρχία Λεμεσού -στην Τριμίκλινη και στη Συλίκου- επιδίωξε τη δημιουργία ιχθυοτροφείου για εκτροφή οξύρυγχου με στόχο την παραγωγή χαβιαριού. Το 2009 εξασφάλισε άδεια οικοδομής για περίφραξη και υδατοδεξαμενή, ενώ το 2011 το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών εξέδωσε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου για παραγωγή πέντε τόνων ψαριών ετησίως.

Ωστόσο, η άδεια του 2011 ανέφερε εκ παραδρομής ως τοποθεσία την «Τριμίκλινη, Πάφος», παρότι η Τριμίκλινη βρίσκεται στην επαρχία Λεμεσού! Σύμφωνα με την έκθεση το λάθος αυτό όχι μόνο δεν διορθώθηκε, αλλά επαναλήφθηκε και σε δεύτερη άδεια που εκδόθηκε το 2013!

Και, παρά τις πιο πάνω αστοχίες, στις 10 Φεβρουαρίου 2013 τελέστηκαν κανονικά τα εγκαίνια του ιχθυοτροφείου από τον τότε Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικράτησε, όπως παραδέχεται και η ίδια η Έκθεση, είναι το γεγονός ότι «διαχρονικά οι κυβερνητικοί λειτουργοί σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες τελούσαν υπό σύγχυση!

Βεβαίως, η σοβαρή διάσταση της υπόθεσης έγκειται στο γεγονός ότι το πόρισμα καταλογίζει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε τρία πρόσωπα, καθώς και πειθαρχικές ευθύνες σε άλλα επτά, ενώ σε δύο εξ αυτών αποδίδονται ενδεχόμενες πειθαρχικές ευθύνες σε περισσότερες της μίας περιπτώσεις.