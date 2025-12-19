Ζητούν έγκαιρη καταβολή ανεργιακού επιδόματος στους ξενοδοχοϋπαλλήλους

Την έγκαιρη καταβολή του επιδόματος ανεργίας προς τους εργαζομένους της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, ζητά η Ομοσπονδία Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ, ιδιαίτερα κατά την παρούσα περίοδο, καθώς, όπως τονίζει, διαχρονικά παρατηρείται κάθε χρόνο καθυστέρηση στην καταβολή του.

«Οι εργαζόμενοι του κλάδου, οι οποίοι δηλώνονται ως άνεργοι κατά τη χειμερινή περίοδο, βασίζονται στο επίδομα ανεργίας ως βασικό μέσο κάλυψης των βιοποριστικών τους αναγκών και στήριξης των οικογενειών τους. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και πλήττει την κοινωνική συνοχή», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

«Η Πολιτεία έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων αναγκών, όπως η εορταστική περίοδος», προσθέτει.

«Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην παρουσιαστούν καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδομάτων ανεργίας και οι δικαιούχοι εργαζόμενοι να λάβουν έγκαιρα την οικονομική στήριξη που δικαιούνται», καταλήγει.