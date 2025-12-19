Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

DBRS: Μεγαλύτερη η ανάπτυξη κυπριακής οικονομίας το 2025 και 2026

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Στο αναθεωρημένο βασικό μακροοικονομικό σενάριο του μηνός Δεκεμβρίου, ο καναδικός οίκος αναμένει ότι η κυπριακή οικονομία θα αναπτυχθεί τώρα με ρυθμό 3,1% το 2025 από 2,8% που ανέμενε το Σεπτέμβριο και 2,7% το 2026 από 2,5% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.

Σε αναβάθμιση των προβλέψεων του για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 και κατά 0,3 το 2026, σε σχέση με τι προέβλεπε τον περασμένο Σεπτέμβιο, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Morningstar DBRS.

Ταυτόχρονα, ο DBRS αναθεώρησε προς το καλύτερο το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο, σε σχέση με τι ανέμενε προηγουμένως. Ο οίκος προβλέπει τώρα ότι το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί κατά επιπλέον 0,1 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,6% το 2025 και κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2026, στο 4,7%, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του τον περασμένο Σεπτέμβριο.

