Αρχή κατά της Διαφθοράς προς αξιωματούχους: Εγκαίνια μόνο σε νόμιμες επιχειρήσεις

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Αρχή κατά της Διαφθοράς για την παράνομη ανάπτυξη «The Land of Dreams» στην Τριμίκλινη, πέραν των ενδεχόμενων ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών που καταλογίζει στον πρώην υπουργό Γεωργίας, Νίκο Κουγιάλη, καθώς και σε διευθυντικά στελέχη κρατικών υπηρεσιών, προβαίνει και σε νουθεσίες προς όλους τους αξιωματούχους, καλώντας τους να είναι διπλά προσεκτικοί όταν αποδέχονται προσκλήσεις για εγκαίνια.

Αφορμή για τη συγκεκριμένη επισήμανση αποτέλεσε η διαπίστωση, μέσα από την έρευνα που διενεργήθηκε, ότι τα εγκαίνια της εν λόγω ανάπτυξης, η οποία λειτουργούσε παράνομα για πέραν της μίας δεκαετίας, τέλεσε στις 10/2/2013 ο τότε υπουργός Γεωργίας, Σοφοκλής Αλετράρης (βλέπε φωτογραφίες).

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο κ. Αλετράρης κλήθηκε από τον πρώην πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου, κ. Νίκο Γιαπανά, ο οποίος ανέλαβε τη διερεύνηση εκ μέρους της Αρχής κατά της Διαφθοράς, να δώσει κατάθεση. Όπως διαπιστώθηκε, πέραν της τέλεσης των εγκαινίων της συγκεκριμένης παράνομης ανάπτυξης, δεν προέκυψε οτιδήποτε το μεμπτό σε βάρος του.







Οι νουθεσίες

Στη σημερινή της ανακοίνωση, η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναφέρει επί λέξει: «Κατά τη σύνταξη της έκθεσης και στη βάση των ευρημάτων που προέκυψαν από τη διερεύνηση, ο Λειτουργός Επιθεώρησης (σ.σ. Νίκος Γιαπανάς) προέβη σε γενικές παρατηρήσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες παρατίθενται κατωτέρω: Με βάση τα ευρήματα, οι Διευθυντές του Τμήματος Περιβάλλοντος και ΤΑΘΕ (σ.σ. Κ. Χ΄΄ Παναγιώτου και Λ. Λοϊζίδης, αντίστοιχα) επέδειξαν αδικαιολόγητη και καταχρηστική σπουδή για την έκδοση της άδειας ιχθυοτροφείου, ενόψει των εγκαινίων που θα τελούνταν σε λίγες ημέρες από τον τότε Υπουργό, παρακάμπτοντας τις νενομισμένες διαδικασίες. Η ενέργεια αυτή καταδεικνύει ανευθυνότητα και μία εικονική, αντί πραγματικής, νομιμότητα.

Είναι επιθυμητό οι Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι, προτού αποδεχθούν προσκλήσεις για τέλεση εγκαινίων, να βεβαιώνονται για τη νομιμότητα της επιχείρησης και ότι έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Σε αντίθετη περίπτωση θα παραμένουν εκτεθειμένοι».