Ικανοποιημένοι με τη ζωή τους οι Κύπριοι, προβληματισμός για κόστος διαβίωσης

Οι Κύπριοι είναι γενικά ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, θεωρούν ότι η άνοδος των τιμών, ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης είναι τα βασικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα τους, ενώ η μετανάστευση και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελούν τα κυριότερα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), για την οποία έχουν γενικά ουδέτερη άποψη.

Αυτά είναι τα βασικά ευρήματα της έκθεσης του Ευρωβαρομέτρου για την Κύπρο (περιοχές ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας), η οποία αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας σειράς εκθέσεων που εξετάζουν τις τάσεις της κυπριακής και ευρωπαϊκής κοινής γνώμης σχετικά με την ΕΕ, καθώς και γενικότερα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Τα δεδομένα της παρούσας έκθεσης προέρχονται από το Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (ST EB), το οποίο βρίσκεται πλέον στην 104η έκδοσή του (Φθινόπωρο 2025). Το Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 104 (Φθινόπωρο 2025) διεξήχθη κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας με έρευνα επί του πεδίου το διάστημα Οκτώβριος-Νοέμβριος 2025.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου, οι Κύπριοι είναι γενικά ικανοποιημένοι από τη ζωή τους (84%, +1% από Άνοιξη 2025), όπως και οι Ευρωπαίοι (86%).

Τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος αυτή τη στιγμή θεωρούνται η άνοδος των τιμών, ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης (37%, ΕΕ27: 31), η μετανάστευση (35%, ΕΕ27: 15%), και η οικονομική κατάσταση (23%, ΕΕ27: 19%).

Επιπλέον, οι Κύπριοι θεωρούν πως τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. αυτή τη στιγμή είναι η μετανάστευση (45%, ΕΕ27: 20%), η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (24%, ΕΕ27: 26%) και η άνοδος των τιμών, ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης (19%, ΕΕ27: 16%).

Οι Κύπριοι ερωτηθέντες τείνουν να μην εμπιστεύονται την Ε.Ε. (57%, +2% από Άνοιξη 2025, ΕΕ27: 45%). Οι Κύπριοι έχουν γενικά ουδέτερη (41%, -7% από Άνοιξη 2025, ΕΕ27: 38%), έως θετική (30%, ίδιο, ΕΕ27: 42%) εικόνα για την Ε.Ε. Το 67% των Κυπρίων δεν είναι ικανοποιημένο με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα τους (ΕΕ27: 45%), καταγράφοντας αύξηση 5% από την Άνοιξη 2025 και σημειώνοντας το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μετά την Ελλάδα Τα δυο τρίτα των Κυπρίων ερωτηθέντων θεωρεί πως η άποψη του δεν μετράει ούτε στη χώρα του (66%, ΕΕ27: 37%), αλλά ούτε και στην Ε.Ε. (70%, ΕΕ27: 47%).

Οι Κύπριοι ερωτηθέντες τείνουν να εμπιστεύονται το ραδιόφωνο (62%, ΕΕ27: 68%) και την τηλεόραση (55%, ΕΕ27: 61%), αλλά δεν εμπιστεύονται τον γραπτό τύπο (49%, ΕΕ: 35%), τους ιστότοπους (62%, ΕΕ27: 48%) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (63%, ΕΕ27: 61%). Τέλος, οι Κύπριοι ερωτηθέντες θεωρούν πως γενικά τα πράγματα στη χώρα τους κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση (68%, ΕΕ27: 60%).