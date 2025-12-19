Πούτιν: Οι ηγέτες της ΕΕ δρουν σαν «διαρρήκτες» με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία -Η Ουκρανία ξεκίνησε τον πόλεμο

Ο Ρώσος πρόεδρος παραχωρεί την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του έτους. Ο Πούτιν διοργανώνει την εκδήλωση «Αποτελέσματα του Έτους» σε διάφορες μορφές, σχεδόν κάθε χρόνο από το 2001.

Ο Πούτιν ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στη σύγκρουση με την Ουκρανία, δηλώνοντας ότι το Κίεβο υποχωρεί «προς όλες τις κατευθύνσεις» και ότι «αρνείται να τερματίσει τη σύγκρουση», ενώ ο ρωσικός στρατός προελαύνει. Ισχυρίζεται, επίσης, πως το «στρατηγικό πλεονέκτημα» μετατοπίστηκε προς τη Ρωσία όταν οι δυνάμεις της έδιωξαν τα ουκρανικά στρατεύματα από τη ρωσική περιοχή του Κουρσκ.

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίζεται, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση του Κιέβου «ξεκίνησε τον πόλεμο στην ανατολική Ουκρανία» το 2022, τονίζοντας πως η Ουκρανία «θα έπρεπε να είχε αφήσει τον λαό ήσυχο να επιλέξει τον τρόπο ζωής που θα ακολουθούσε σε αυτό το τμήμα της χώρας». «Δεν ήθελαν να τους αφήσουν να το κάνουν τότε», προσθέτει.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι, αν και υπάρχουν ενδείξεις πως το Κίεβο είναι ανοιχτό σε διάλογο, η ρωσική πλευρά δεν έχει διαπιστώσει ακόμα καμία πρόθεση της ουκρανικής κυβέρνησης να συζητήσει το εδαφικό ζήτημα.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε πως η Ρωσία είναι έτοιμη και πρόθυμη «να τερματίσει τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα», σύμφωνα με το CNN.

Διευκρίνισε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να «βασίζεται στις αρχές» που έθεσε σε ομιλία του κατά τη διάρκεια συνάντησης με ανώτερα στελέχη του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών τον Ιούνιο του 2024. Σε αυτή την ομιλία ο Πούτιν απαίτησε από την Ουκρανία να αποσύρει πλήρως τα στρατεύματά της από ολόκληρη την επικράτεια των περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ και να εγκαταλείψει τα σχέδιά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Αφού δήλωσε πως η Ρωσία επιθυμεί να τερματίσει ειρηνικά τη σύγκρουση, ο Πούτιν πρόσθεσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα «προωθούνται σε ολόκληρο το μέτωπο».

Αναφέρθηκε σε πολλές πόλεις και χωριά που, όπως ισχυρίστηκε, τα ρωσικά στρατεύματα ήταν κοντά στο να τα καταλάβουν, μεταξύ των οποίων και το Κρασνί Λιμάν στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ.

«Ο Ζελένσκι είναι ταλαντούχος ηθοποιός»

Ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις της Ρωσίας σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης έχουν αμφισβητηθεί. Τον Νοέμβριο η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέλαβε το Κουπιάνσκ στην περιοχή του Χάρκοβο, αλλά ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την πόλη που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης την περασμένη εβδομάδα και δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακαταλάβει τμήματα της πόλης.

Ερωτηθείς σχετικά και με πρόσφατο βίντεο του Ζελένσκι που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κουπιάνσκ, ο Πούτιν το διέψευσε, λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «είναι ηθοποιός και μάλιστα ταλαντούχος». Επισήμανε πως το μνημείο όπου τραβήχτηκε το βίντεο βρίσκεται «περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από την πόλη».

«Λοιπόν, αν η πόλη είναι υπό τον έλεγχό τους, γιατί δεν έρχονται στην ίδια την πόλη;» είπε, σκωπτικά.

Οι ηγέτες της ΕΕ δρουν σαν «διαρρήκτες»

Ο Πούτιν συνέκρινε τους ηγέτες της ΕΕ με «διαρρήκτες» για την προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Η κλοπή γίνεται κρυφά… Εδώ γίνεται ανοιχτά», είπε χαρακτηριστικά.

Η ΕΕ συμφώνησε χθες το βράδυ να χορηγήσει δάνειο 90 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας. Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι προσπάθειες της ΕΕ να χρηματοδοτήσει τον εχθρό του θα έχουν «σοβαρές συνέπειες», συγκρίνοντας τις εμπλεκόμενες χώρες με «ληστές» που στοχεύουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Είναι διάρρηξη… Οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές για τους ληστές», προειδοποίησε σε χαρακτηριστικά σε ένα σημείο της συνέντευξης Τύπου.

Ο Ρώσος ηγέτης ισχυρίστηκε ότι τα οικονομικά της χώρας του είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτά της Γαλλίας όσον αφορά το δημόσιο χρέος και υπογράμμισε πως η Ευρώπη θα πρέπει αργά ή γρήγορα να επιστρέψει ό,τι έκλεψε από τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

Πηγή: iefimerida.gr