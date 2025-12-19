Φανερωμένη: Έντονο παρασκήνιο για να σωθεί ένα έργο σύμβολο της παλιάς Λευκωσίας - Τι δηλώνει ο Προύντζος στον «Π»

Έντονες διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να μη ναυαγήσει το έργο της ανάπλασης και αξιοποίησης του ιστορικού σχολείου της Φανερωμένης στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά κτήρια της πρωτεύουσας το οποίο εδώ και χρόνια παραμένει εγκλωβισμένο σε καθυστερήσεις διαφωνίες και θεσμικές εμπλοκές δημιουργώντας εύλογη ανησυχία για το μέλλον του ιστορικού κέντρου.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά τα όσα έγιναν γνωστά για αλλαγή στον σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφορικά με τη χρήση του κτηρίου. Ενώ αρχικά προβλεπόταν η μεταφορά της Σχολής Αρχιτεκτονικής τελικά το Πανεπιστήμιο φαίνεται αποφάσισε όπως στο κτήριο στεγαστεί το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας -χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί τελική απόφαση. Η επιλογή αυτή αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν απαιτούνται εκτεταμένες μετατροπές στο υφιστάμενο κτήριο γεγονός που περιορίζει το κόστος και επιταχύνει τις διαδικασίες.

Παράλληλα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εφόσον κλείσει η τελική συμφωνία, η παρουσία ίσου αριθμού φοιτητών στην εντός των τειχών πόλη θεωρείται ότι θα διασφαλίσει τον βασικό στόχο της αναζωογόνησης του ιστορικού κέντρου.

Η λειτουργία πανεπιστημιακών τμημάτων σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των νέων φοιτητικών εστιών εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την καθημερινή ζωή την εμπορική κίνηση και τη βιωσιμότητα της περιοχής δίνοντας νέα πνοή σε μια γειτονιά που εδώ και χρόνια παλεύει με την εγκατάλειψη. Το παρασκήνιο ωστόσο παραμένει έντονο καθώς η συμφωνία του 2022 εξακολουθεί να προκαλεί τριβές με το Υπουργείο Οικονομικών να τη θεωρεί ετεροβαρή για το κράτος.

Το γεγονός αυτό δημιούργησε ένα επικίνδυνο κενό το οποίο άφησε το κτήριο της Φανερωμένης εκτεθειμένο στη φθορά του χρόνου την ώρα που η εντός των τειχών Λευκωσία αναμένει παρεμβάσεις ουσίας και όχι άλλες αναβολές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας στο πλαίσιο των επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη έχει ενημερωθεί και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου για την πρόθεση αξιοποίησης του κτηρίου με τη νέα κατεύθυνση που προτείνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθότι στην ιδιοκτησία της Αρχιεπισκοπής είναι το σχολείο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος δεν φέρει οποιαδήποτε ένσταση γεγονός που εκλαμβάνεται ως θετικό μήνυμα για την πορεία των συζητήσεων και τη διαμόρφωση συναινέσεων.

Ελπίζει ο Προύντζος



Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος εμφανίζεται αποφασισμένος να συμβάλει ώστε να υπάρξει τελική κατάληξη. Ο δήμαρχος Λευκωσίας, δηλώνει στο politis.com.cy ότι έχει πράγματι υποβληθεί νέα πρόταση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σχετικά με τη χρήση του ιστορικού κτηρίου της Φανερωμένης. Τόνισε ωστόσο ότι η πρόταση έχει χαρακτηριστεί εμπιστευτική από το Πανεπιστήμιο και για τον λόγο αυτό ο Δήμος δεν προτίθεται να προβεί σε δημόσιες τοποθετήσεις πριν ληφθούν συγκεκριμένες και οριστικές αποφάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο δήμαρχος επεσήμανε ακόμη ότι οι εικασίες γύρω από την αξιοποίηση του κτηρίου μόνο ζημιά μπορούν να προκαλέσουν στη διαδικασία υπογραμμίζοντας πως ο στόχος του Δήμου παραμένει ξεκάθαρος. Η αξιοποίηση της Φανερωμένης προς όφελος της πρωτεύουσας και με βασικό άξονα την αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας. Το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα κρίνουν αν η Φανερωμένη θα αποτελέσει τελικά μοχλό ανάπτυξης ή ακόμη ένα χαμένο στοίχημα για την παλιά πόλη.