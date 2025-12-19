Η Cablenet χορηγός του Εταιρικού Αγώνα στον Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας

Η Cablenet, ένας από τους κορυφαίους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συνεργασία της με τον Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιο Λευκωσίας, ως χορηγός του Cablenet Εταιρικού Αγώνα 5χλμ., που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Cablenet επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει τον αθλητισμό και τις αξίες που αυτός πρεσβεύει, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της ευεξίας στον χώρο εργασίας. Ο Εταιρικός Αγώνας 5χλμ. αποτελεί ένα δυναμικό κάλεσμα προς επιχειρήσεις και οργανισμούς να συμμετάσχουν ενεργά σε μια μεγάλη γιορτή της Πρωτεύουσας, ενισχύοντας το πνεύμα της συμμετοχής και της συλλογικής προσπάθειας.

Με την τεχνολογική της υπεροχή και τις ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές της λύσεις, η Cablenet συμβάλλει στη συνολική εμπειρία της διοργάνωσης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη επικοινωνία και συνδεσιμότητα που χρειάζονται συμμετέχοντες, θεατές και διοργανωτές. Παράλληλα, μέσα από τα προγράμματα κινητής που προσφέρει, δίνεται η δυνατότητα σε όλους να μοιράζονται σε πραγματικό χρόνο τη δράση, τον ενθουσιασμό και τις στιγμές του αγώνα.

Η Cablenet συνεχίζει να προσφέρει λύσεις υψηλής ποιότητας, με προσιτές επιλογές και εξαιρετικό value for money, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες κάθε πελάτη. Με τη συμμετοχή της στον Cablenet Εταιρικό Αγώνα 5χλμ., συνδυάζει την αθλητική προσπάθεια με τη δύναμη της συνδεσιμότητας και βρίσκεται δίπλα στις ομάδες που θα τρέξουν, θα συνεργαστούν και θα ζήσουν τον παλμό του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας.

Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας - The Capital Race

Το πρόγραμμα ξεκινά με τη διαδρομή του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας 42 χλμ, τον Ημιμαραθώνιο 21 χλμ. by Stoiximan και τον Petrolina 10 χλμ. Δρόμο Ενέργειας. Ακολουθεί ο Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. και ο Cablenet Εταιρικός Αγώνας 5 χλμ., ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το JOEY Kids Race 1 χλμ. για παιδιά.