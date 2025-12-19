Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διπλωματικές επαφές στη Φλόριντα για τη Γάζα - Τι προσδοκά η Χαμάς

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί στο Μαϊάμι με εκπροσώπους του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, που μεσολαβούν στη σύγκρουση, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα σχέδια σχετικά με τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες, που προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα στη Φλόριντα, θα επιτρέψουν να σταματήσουν οι ισραηλινές «παραβιάσεις» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μία επισφαλής κατάπαυση του πυρός έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του παλαιστινιακού κινήματος.

«Ο πληθυσμός μας περιμένει από αυτές τις συνομιλίες ότι οι συμμετέχοντες θα συμφωνήσουν για να τεθεί τέλος στις ισραηλινές ακρότητες και θα σταματήσουν όλες οι παραβιάσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, απαντώντας σε ερώτηση για τη συνάντηση που προβλέπεται για σήμερα προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα στάδια στη Γάζα.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

