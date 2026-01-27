Fever-Tree: Νο 1 Best Selling Mixer Brand για 12η συνεχόμενη χρονιά

Για 12η συνεχόμενη χρονιά, τα premium mixers Fever-Tree έχουν ψηφιστεί από τα καλύτερα bars του κόσμου ως το νούμερο ένα mixer brand σε πωλήσεις.

Οι ειδικοί από το Drinks International παρακολουθούν την ανάπτυξη & τα trends της κατηγορίας των spirits & mixers, μέσα από τα μάτια επαγγελματιών στα καλύτερα bars του κόσμου. Κάθε χρόνο ρωτάνε μερικούς από τους κορυφαίους bartenders του χώρου για τα spirits & mixers που χρησιμοποιούν περισσότερο.

Τα Fever-Tree premium mixers, παράγονται με τα πιο αυθεντικά και ποιοτικά συστατικά στον κόσμο, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, με μοναδικό στόχο να δημιουργούν με τη μίξη τους μία γευστική εμπειρία.

Τα Fever-Tree premium mixers διανέμονται στην Κύπρο από την PPD GLOBAL σε 7 ξεχωριστές γεύσεις:Premium Indian Tonic Water, Mediterranean Tonic Water, Sparkling Pink Grapefruit, Premium Ginger Beer, Elderflower Tonic Water, Refreshingly Light Tonic Water και Premium Soda Water.