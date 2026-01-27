Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Fever-Tree: Νο 1 Best Selling Mixer Brand για 12η συνεχόμενη χρονιά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Τα Fever-Tree premium mixers, παράγονται με τα πιο αυθεντικά και ποιοτικά συστατικά στον κόσμο, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, με μοναδικό στόχο να δημιουργούν με τη μίξη τους μία γευστική εμπειρία.

Για 12η συνεχόμενη χρονιά, τα premium mixers Fever-Tree έχουν ψηφιστεί από τα καλύτερα bars του κόσμου ως το νούμερο ένα mixer brand σε πωλήσεις.

Οι ειδικοί από το Drinks International παρακολουθούν την ανάπτυξη & τα trends της κατηγορίας των spirits & mixers, μέσα από τα μάτια επαγγελματιών στα καλύτερα bars του κόσμου. Κάθε χρόνο ρωτάνε μερικούς από τους κορυφαίους bartenders του χώρου για τα spirits & mixers που χρησιμοποιούν περισσότερο.

Τα Fever-Tree premium mixers, παράγονται με τα πιο αυθεντικά και ποιοτικά συστατικά στον κόσμο, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, με μοναδικό στόχο να δημιουργούν με τη μίξη τους μία γευστική εμπειρία.

Τα Fever-Tree premium mixers διανέμονται στην Κύπρο από την PPD GLOBAL σε 7 ξεχωριστές γεύσεις:Premium Indian Tonic Water, Mediterranean Tonic Water, Sparkling Pink Grapefruit, Premium Ginger Beer, Elderflower Tonic Water, Refreshingly Light Tonic Water και Premium Soda Water.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα