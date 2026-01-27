Πρόοδο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ζήτησε η Ολγκίν μετά τη συνάντηση με Έρχιουρμαν

Την ελπίδα να υπάρξει πρόοδος αύριο στο θέμα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης εξέφρασε η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Ανχελα Ολγκίν.

Σε δηλώσεις της μετά από συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν, στα κατεχόμενα, είπε ότι η συνάντηση ήταν καλή και ότι έγινε προετοιμασία για την τριμερή αύριο.

Η τριμερής, είπε, θα είναι μια συνάντηση ουσίας και θα δούμε τις ανησυχίες των δύο πλευρών για τον τρόπο επανέναρξης των συνομιλιών.

Εξέφρασε την ελπίδα αύριο οι ηγέτες να σημειώσουν πρόοδο για τα ΜΟΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ