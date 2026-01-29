Με τη στήριξη της Lidl Κύπρου, το 5ο mind REset παρουσίασε τις «πράσινες» ιδέες των παιδιών

Το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα mind REset του Junior Achievement Κύπρου, με στρατηγικό συνεργάτη τη Lidl Κύπρου, υλοποίησε για ακόμη μία χρονιά την Εμπορική Έκθεση, προσκαλώντας το κοινό να επισκεφθεί το Metropolis Mall στη Λάρνακα και να δει από κοντά τις μαθητικές ομάδες που μετέτρεψαν τη δημιουργικότητα σε λύσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στη φετινή Εμπορική Έκθεση, μαθητές και μαθήτριες 10–14 ετών παρουσίασαν «πράσινες» επιχειρηματικές ιδέες με έμφαση στη θεματική της σπατάλης τροφίμων, μια φυσική συνέχεια προηγούμενων κύκλων που είχαν επικεντρωθεί στη μείωση πλαστικού. Πάνω από 60 μαθητικές ομάδες από 24 δημοτικά σχολεία και γυμνάσια συμμετείχαν στην έκθεση, με περισσότερους από 300 μαθητές να εκθέτουν τις «επιχειρήσεις» και τις λύσεις τους μπροστά στο κοινό και την κριτική επιτροπή, αποκτώντας πραγματική εμπειρία διάδρασης και παρουσίασης. Επιπλέον, σε επίπεδο προγράμματος, το 2026 συμμετείχαν συνολικά 72 σχολεία και 3.684 μαθητές σε όλη την Κύπρο.

Το mind REset διοργανώθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά με την υποστήριξη της Lidl Κύπρου και δια μέσου των ετών έχει ήδη εκπαιδεύσει συνολικά πάνω από 12.500 μαθητές και μαθήτριες σε ολόκληρη την Κύπρο. Μέσα από τη διαρκή του εξέλιξη, το πρόγραμμα ενισχύει την οικολογική συνείδηση και την επιχειρηματική σκέψη των νέων, συνδέοντας τη σχολική εμπειρία με πραγματικές προκλήσεις βιωσιμότητας.

Διαχρονικά, η εκπαιδευτική διαδικασία του mind RΕset περιλαμβάνει πέντε διαδοχικά μαθήματα που οδηγούν τους μαθητές από τη θεωρητική κατανόηση του προβλήματος στη διαμόρφωση και τεκμηριωμένη παρουσίαση της δικής τους πρότασης–λύσης. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να καλλιεργεί δεξιότητες περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας, ομαδικής εργασίας και υπεύθυνης κατανάλωσης, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς ολοκληρωμένα εργαλεία, δραστηριότητες και υλικό αξιολόγησης.

Η Lidl Κύπρου στήριξε και φέτος τον θεσμό, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που μετατρέπουν τη γνώση σε πράξη και ενισχύουν τη νέα γενιά με δεξιότητες για μια πιο βιώσιμη οικονομία. Μέσα από τη συνεργασία με θεσμικούς φορείς, το mind REset έχει καθιερωθεί ως θεσμός που συνδέει την εκπαίδευση με την πράσινη καινοτομία.

