ΕΚΟ: Ολοκληρώθηκε το πρώτο EKO Smile Challenge της χρονιάς, με έπαθλο μια Mercedes-Benz GLC 300e

Με επίκεντρο την πολυβραβευμένη εφαρμογή «EKO Smile!» η ΕΚΟ επιβραβεύσει και φέτος τους καταναλωτές που την εμπιστεύονται, με μια ξεχωριστή και αξιόπιστη διαγωνιστική διαδικασία που προσφέρει μοναδικά δώρα!

Το πρώτο EKO Smile Challenge για αυτή τη χρονιά, που διενεργήθηκε τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο του Νέου Διαγωνισμού «EKO Smile!», ανέδειξε τον Ανδρόνικο Γεωργίου ως νικητή μιας Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid, συνολικής αξίας €80.100.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο στο ‘The Landmark Hotel στη Λευκωσία. Ο τυχερός/ή διαγωνιζόμενος/η, ολοκλήρωσε με επιτυχία τρεις διαδοχικές δοκιμασίες γνώσεων, μνήμης και δεξιοτήτων, για να παραλάβει αμέσως μετά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΚΟ κ. Γιώργο Γρηγορά, τα κλειδιά του πολυτελούς οχήματος Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρευρέθηκαν στελέχη και μέλη της διεύθυνσης και του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΚΟ, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, καθώς και φίλοι και συγγενείς των διαγωνιζομένων. Τη ροή της βραδιάς ανέλαβε η κ. Άντρη Καραντώνη, η οποία συντόνισε με επαγγελματισμό και επιτυχία τις δοκιμασίες «Βρες τα Σύμβολα», «EKO Γνώση» και «EKO Puzzle», ανακοινώνοντας στο τέλος της και το όνομα του νικητή / της νικήτριας.

Η ΕΚΟ συνεχίζει να εφαρμόζει τον συγκεκριμένο τρόπο ανάδειξης των νικητών, τον οποίο η ίδια εισήγαγε στην κυπριακή αγορά, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη διαγωνιστική εμπειρία με σύγχρονη επικοινωνία και υψηλή αισθητική. Η διαδικασία επιλογής των διαγωνιζομένων είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας random.org, η οποία δεν επιτρέπει την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα στη διαδικασία. Η διαδικασία διενεργήθηκε από τον Δήμαρχο Λατσιών και Γερίου κ. Χρίστο Πιτταρά, παρουσία ανεξάρτητου Νομικού Συμβούλου καθώς και διευθυντικών στελεχών της ΕΚΟ, προς πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου για φέτος EKO Smile Challenge, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ, κ. Γιώργος Γρηγοράς, δήλωσε: ««Η δυναμική ανταπόκριση του κοινού στην εφαρμογή EKO Smile αποτελεί για εμάς πηγή έμπνευσης. Μας ωθεί να αναβαθμίζουμε διαρκώς τις πρωτοβουλίες επιβράβευσης, σχεδιάζοντας εμπειρίες που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα. Με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία και υψηλά πρότυπα ποιότητας, το EKO Smile έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της συνολικής αγοραστικής εμπειρίας, ενδυναμώνοντας τον δεσμό εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Στην ΕΚΟ, η ουσιαστική επιβράβευση και η άριστη εξυπηρέτηση αποτελούν στρατηγική επιλογή. Παραμένουμε αφοσιωμένοι σε επενδύσεις που καλλιεργούν τη μακροχρόνια πιστότητα, τη φερεγγυότητα και την επιχειρηματική αριστεία».

Επισημαίνεται ότι, άλλα τρία (3) οχήματα Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid, θα δοθούν σε όσους αναδειχθούν νικητές στις επόμενες δοκιμασίες του EKO Smile Challenge, που θα διενεργηθούν μέσα στη χρονιά. Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε EKO Smile Challenge έχουν αποκλειστικά όσοι και όσες είχαν εγκαταστήσει την εφαρμογή ΕΚΟ Smile στο κινητό τους.

