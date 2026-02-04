Επιστολή στον ΥΠΕΣ του Αντιδημάρχου Κρήτου Τέρρας για παράνομη διαδικασία με τις προσλήψεις συγγενών αντιδημάρχων

Επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Γενικό Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας απέστειλε ο ο Δέρβης Χαραλάμπους Αντιδήμαρχος του διαμερίσματος Κρήτου Τέρρας του Δ. Πόλης Χρυσοχούς σε σχέση με τις προσλήψεις συγγενών αντιδημάρχωνστον Δ. Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους το έντονο επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόλης Χρυσοχούς, με αφορμή την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων, των οποίων οι πατέρες είναι αντιδήμαρχοι διαμερισμάτων του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.

Το θέμα προκάλεσε αντιδράσεις και έντονη συζήτηση εντός της αίθουσας, εγείροντας ζητήματα νομιμότητας αλλά και ηθικής τάξης. Ο κ. Χαραλάμπους αναφέρει πως είχε καλέσει τον Δήμο πριν την αποστολή της επιστολής του στον Υπουργό Εσωτερικών για την μη επικύρωση των πρακτικών της σχετικής συνεδρίας της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πόλης Χρυσοχούς.

Ωστόσο συνέχισε στις 2 Φεβρουαρίου ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς προχώρησε στην επικύρωση των πρακτικών για την μονιμοποίηση των ωρομίσθιων εργατών και την παράνομη συμμετοχή συγγενικών τους προσώπων στην ψηφοφορία στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου παρά την ενημέρωση του για το σοβαρό αδίκημα που διαπράττουν. Για αυτό ξεκαθάρισε ο κ. Χαραλάμπους ήταν υποχρεωμένος να καταγγείλει την υπόθεση για τα ποινικά αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν καθότι σήμερα, όπως σημειώνει , τα ίδια πρόσωπα του Δημοτικού Συμβουλίου επικύρωσαν τις παρανομίες τους.

Ο κ. Χαραλάμπους στην επιστολή του αναφέρει πως πως Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Κρήτου Τέρας δεν θα γίνει συνεργός σε αυτές τις «παρανομίες» και πως δεν θα συμμετάσχει σε άλλη Συνεδρία του Δήμου μέχρι να αποκατασταθεί η νομιμότητα των πιο πάνω διαδικασιών.

Σε δηλώσεις του , ο αντιδήμαρχος Κρήτου Τέρρας, κ. Δέρβης Χαραλάμπους, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία κρίνεται παράνομη, τονίζοντας πως σε περιπτώσεις προσλήψεων δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε ψηφοφορία συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού με τους υποψηφίους. Όπως ανέφερε, η παρουσία και συμμετοχή των γονέων των υποψηφίων στη σχετική ψηφοφορία παραβιάζει τις βασικές αρχές διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.

Το ζήτημα, όπως επεσήμανε ο κ. Χαραλάμπους, είχε τεθεί ήδη από την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2026 και αφορούσε την πρόσληψη εποχιακών εργατών. Παρά τις επισημάνσεις που έγιναν τότε, η διαδικασία προχώρησε χωρίς να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

Ερωτηθείς κατά πόσο επιτρέπεται η εργοδότηση συγγενών αντιδημάρχων ή ακόμη και του Δημάρχου, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι, πέραν της νομοθεσίας, πρόκειται πρωτίστως για θέμα ευθιξίας και πολιτικής δεοντολογίας. Παρόλα αυτά, υπογράμμισε πως η νομοθεσία είναι σαφής, αφού απαγορεύει τη συμμετοχή γονέων ή άλλων συγγενών πρώτου βαθμού σε ψηφοφορίες που αφορούν άμεσα τα παιδιά τους.

Επεσήμανε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αντιδήμαρχοι που τυγχάνει να είναι γονείς των υποψηφίων όφειλαν να αποχωρήσουν από τη διαδικασία και η απόφαση να ληφθεί αποκλειστικά από το υπόλοιπο Σώμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η αξιοπιστία των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ερωτηθείς από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή ανέφερε πως δεν πρόκειται να ασχοληθεί με το θέμα.

Ο καθένας , όπως είπε, έχει δικαίωμα να αντιδρά και να κάνει ότι θέλει . Επεσήμανε πως δεν υπήρξε παρατυπία στο θέμα των προσλήψεων του Δ. Πόλης Χρυσοχούς . Όποιος ανέφερε χαρακτηριστικά νομίζει ότι σημειώθηκαν παρατυπίες, μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία.