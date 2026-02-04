Φθάνουν στο 'Αμπου Ντάμπι οι αντιπροσωπείες για τις συνομιλίες για Ουκρανικό - Τι διακυβεύεται

Διαπραγματευτές από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνονται στο Άμπου Ντάμπι, επιδιώκοντας να προωθήσουν τις συνομιλίες για τον τρόπο τερματισμού του τετραετούς πολέμου.

Η ρωσική αντιπροσωπεία έχει ήδη προσγειωθεί στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν ήταν σαφές εάν είχαν φτάσει αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Αρκετοί γύροι διπλωματικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των πλευρών δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της πιο θανατηφόρας σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μαζική ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά την προετοιμασία των συνομιλιών, που έπληξε το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας και διέκοψε την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση σε θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν, απείλησε να επισκιάσει τυχόν πιθανότητες προόδου στην πρωτεύουσα των Εμιράτων.

«Κάθε τέτοια ρωσική επίθεση επιβεβαιώνει ότι οι συμπεριφορές στη Μόσχα δεν έχουν αλλάξει: συνεχίζουν να στοιχηματίζουν στον πόλεμο και την καταστροφή της Ουκρανίας και δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη διπλωματία», δήλωσε την Τρίτη ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το έργο της διαπραγματευτικής μας ομάδας θα προσαρμοστεί ανάλογα», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τι διακυβεύεται

Το κύριο σημείο τριβής είναι η μακροπρόθεσμη τύχη των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία.

Η Μόσχα απαιτεί από το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από εκτάσεις του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων των βαριά οχυρωμένων πόλεων πάνω σε τεράστιους φυσικούς πόρους, ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Επιθυμεί επίσης διεθνή αναγνώριση ότι το έδαφος που κατακτήθηκε κατά την εισβολή ανήκει στη Ρωσία.

Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι η σύγκρουση πρέπει να παγώσει κατά μήκος της παρούσας γραμμής του μετώπου και έχει απορρίψει μια μονομερή απόσυρση δυνάμεων.

Οι συνομιλίες - που είχαν προγραμματιστεί για την Τετάρτη και την Πέμπτη - αναβλήθηκαν από το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω αυτού που το Κρεμλίνο χαρακτήρισε ''ζητήματα προγραμματισμού μεταξύ των τριών πλευρών''.

Οι αντιπροσωπείες

Της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας ηγείται ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Ρουστέμ Ούμεροφ, ένας οξυδερκής διαπραγματευτής.

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ρωσίας θα είναι ο διευθυντής στρατιωτικών πληροφοριών της, Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ένας αξιωματικός του ναυτικού στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις στη Δύση για τον ρόλο του στην εισβολή στην Ουκρανία.

Σε έναν προηγούμενο γύρο συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι τον περασμένο μήνα, επικεφαλής της αμερικανικής ομάδας ήταν οαπεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Η Ρωσία, η οποία κατέχει περίπου το 20% της γείτονός της, έχει απειλήσει να καταλάβει την υπόλοιπη περιοχή του Ντόνετσκ εάν οι συνομιλίες αποτύχουν.

Η Ουκρανία έχει προειδοποιήσει ότι η παραχώρηση εδάφους θα ενθαρρύνει τη Μόσχα και ότι δεν θα υπογράψει μια συμφωνία που δεν θα αποτρέψει τη Ρωσία από το να εισβάλει ξανά.

Το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της περιοχής του Ντόνετσκ.

Η Ρωσία διεκδικεί επίσης τις περιοχές Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια ως δικές της και κατέχει περιοχές σε τουλάχιστον τρεις άλλες ουκρανικές περιοχές στα ανατολικά.

Στα πεδία της μάχης

Στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία σημειώνει κέρδη με τεράστιο ανθρώπινο κόστος, ελπίζοντας ότι μπορεί να επιβιώσει και να ξεπεράσει τον εξαντλημένο στρατό του Κιέβου.

Την Τρίτη, μια ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην πόλη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε τουλάχιστον 11, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram.

Εν τω μεταξύ, ένας 68χρονος και ένας 38χρονος σκοτώθηκαν σε επίθεση με drone στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, δήλωσε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων ο Μίκολα Λουκάσουκ, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης.

Ο Σεργκέι Λίσακ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Οδησσού, επιβεβαίωσε ότι περισσότερα από 20 κτίρια κατοικιών, δύο νηπιαγωγεία και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές σε επίθεση στην πόλη της νότιας Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν σκοτώθηκε κανείς, αλλά δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν μείνει χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα στην ουκρανική πρωτεύουσα φέτος, μετά από μαζικές ρωσικές επιθέσεις που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο του Κιέβου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ