Αρχή κατά της Διαφθοράς: Καμία κατάχρηση εξουσίας στο Τμήμα Φορολογίας - Αθωωτικό πόρισμα για τους καταγγελλόμενους

Δεν εντοπίζει κατάχρηση εξουσίας, διαφθορά ή αντίποινα σε βάρος της καταγγέλλουσας, ανέφερε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, σχετικά με καταγγελία λειτουργού του Τμήματος Φορολογίας εναντίον της υπηρεσίας και ανώτερων στελεχών της.
Το περιεχόμενο της καταγγελίας
Η καταγγελία, που υποβλήθηκε από λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας, αφορούσε:
-
Ισχυρισμούς για απώλεια φορολογικών εσόδων λόγω συγκεκριμένων πρακτικών και εσωτερικών διαδικασιών.
-
Καταγγελίες ότι από το 2014 δεν διερευνήθηκαν αναφορές της για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
-
Ισχυρισμούς ότι υπέστη εκδικητική μεταχείριση, μετακίνηση και παραγκωνισμό λόγω των καταγγελιών της, ζητώντας προστασία ως πληροφοριοδότρια (whistleblower).
Σημειώνεται ότι η καταγγέλλουσα βρίσκεται σε διαθεσιμότητα από τις 2 Σεπτεμβρίου 2022, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ενώ εκκρεμεί εναντίον της πειθαρχική διαδικασία η οποία έχει ανασταλεί μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας της Αρχής.
Τα βασικά ευρήματα
Στο πόρισμα των 133 σελίδων, το οποίο υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Αρχή, καταλήγει ότι:
-
Δεν προκύπτει κατάχρηση εξουσίας από λειτουργούς ή ανώτερα στελέχη του Τμήματος Φορολογίας.
-
Δεν εντοπίστηκαν στοιχεία εκφοβισμού, αντιποίνων ή παραβίασης ιεραρχίας.
-
Η μετακίνηση της καταγγέλλουσας κρίθηκε αιτιολογημένη και εντός αρμοδιοτήτων της διοίκησης.
-
Η πειθαρχική διαδικασία εναντίον της δεν σχετίζεται με τις καταγγελίες της στην Αρχή, αλλά με άλλο περιστατικό.
-
Δεν στοιχειοθετείται καμία πράξη διαφθοράς με βάση τον Νόμο 19(I)/2022.
