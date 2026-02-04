Αρχή κατά της Διαφθοράς: Καμία κατάχρηση εξουσίας στο Τμήμα Φορολογίας - Αθωωτικό πόρισμα για τους καταγγελλόμενους

Δεν εντοπίζει κατάχρηση εξουσίας, διαφθορά ή αντίποινα σε βάρος της καταγγέλλουσας, ανέφερε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, σχετικά με καταγγελία λειτουργού του Τμήματος Φορολογίας εναντίον της υπηρεσίας και ανώτερων στελεχών της.

Το περιεχόμενο της καταγγελίας

Η καταγγελία, που υποβλήθηκε από λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας, αφορούσε:

Ισχυρισμούς για απώλεια φορολογικών εσόδων λόγω συγκεκριμένων πρακτικών και εσωτερικών διαδικασιών.

Καταγγελίες ότι από το 2014 δεν διερευνήθηκαν αναφορές της για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Ισχυρισμούς ότι υπέστη εκδικητική μεταχείριση, μετακίνηση και παραγκωνισμό λόγω των καταγγελιών της, ζητώντας προστασία ως πληροφοριοδότρια (whistleblower).

Σημειώνεται ότι η καταγγέλλουσα βρίσκεται σε διαθεσιμότητα από τις 2 Σεπτεμβρίου 2022, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ενώ εκκρεμεί εναντίον της πειθαρχική διαδικασία η οποία έχει ανασταλεί μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας της Αρχής.

Τα βασικά ευρήματα

Στο πόρισμα των 133 σελίδων, το οποίο υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Αρχή, καταλήγει ότι:

Δεν προκύπτει κατάχρηση εξουσίας από λειτουργούς ή ανώτερα στελέχη του Τμήματος Φορολογίας.

Δεν εντοπίστηκαν στοιχεία εκφοβισμού, αντιποίνων ή παραβίασης ιεραρχίας.

Η μετακίνηση της καταγγέλλουσας κρίθηκε αιτιολογημένη και εντός αρμοδιοτήτων της διοίκησης.

Η πειθαρχική διαδικασία εναντίον της δεν σχετίζεται με τις καταγγελίες της στην Αρχή, αλλά με άλλο περιστατικό.

Δεν στοιχειοθετείται καμία πράξη διαφθοράς με βάση τον Νόμο 19(I)/2022.

