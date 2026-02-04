Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αρχή κατά της Διαφθοράς: Καμία κατάχρηση εξουσίας στο Τμήμα Φορολογίας - Αθωωτικό πόρισμα για τους καταγγελλόμενους

Δεν εντοπίζει κατάχρηση εξουσίας, διαφθορά ή αντίποινα σε βάρος της καταγγέλλουσας, ανέφερε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, σχετικά με καταγγελία λειτουργού του Τμήματος Φορολογίας εναντίον της υπηρεσίας και ανώτερων στελεχών της. 

Το περιεχόμενο της καταγγελίας

Η καταγγελία, που υποβλήθηκε από λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας, αφορούσε:

  • Ισχυρισμούς για απώλεια φορολογικών εσόδων λόγω συγκεκριμένων πρακτικών και εσωτερικών διαδικασιών.

  • Καταγγελίες ότι από το 2014 δεν διερευνήθηκαν αναφορές της για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

  • Ισχυρισμούς ότι υπέστη εκδικητική μεταχείριση, μετακίνηση και παραγκωνισμό λόγω των καταγγελιών της, ζητώντας προστασία ως πληροφοριοδότρια (whistleblower).

Σημειώνεται ότι η καταγγέλλουσα βρίσκεται σε διαθεσιμότητα από τις 2 Σεπτεμβρίου 2022, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ενώ εκκρεμεί εναντίον της πειθαρχική διαδικασία η οποία έχει ανασταλεί μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας της Αρχής.

Τα βασικά ευρήματα

Στο πόρισμα των 133 σελίδων, το οποίο υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Αρχή, καταλήγει ότι:

  • Δεν προκύπτει κατάχρηση εξουσίας από λειτουργούς ή ανώτερα στελέχη του Τμήματος Φορολογίας.

  • Δεν εντοπίστηκαν στοιχεία εκφοβισμού, αντιποίνων ή παραβίασης ιεραρχίας.

  • Η μετακίνηση της καταγγέλλουσας κρίθηκε αιτιολογημένη και εντός αρμοδιοτήτων της διοίκησης.

  • Η πειθαρχική διαδικασία εναντίον της δεν σχετίζεται με τις καταγγελίες της στην Αρχή, αλλά με άλλο περιστατικό.

  • Δεν στοιχειοθετείται καμία πράξη διαφθοράς με βάση τον Νόμο 19(I)/2022.

 

