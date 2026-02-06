Cyta: Τρεις νέες πρωτοβουλίες που φέρνουν την τεχνολογία πιο κοντά σε κάθε πολίτη

Η Cyta, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για έναν ψηφιακό κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, προχωρά στην υλοποίηση τριών νέων πρωτοβουλιών που φέρνουν την τεχνολογία πιο κοντά σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο.

Η επιλογή των δράσεων προέκυψε μετά από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος που απευθύνθηκε τον Ιούλιο του 2025, η οποία προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον και σημαντική συμμετοχή από φορείς της κοινωνίας των πολιτών, της έρευνας και της καινοτομίας.

Μέσα από μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, επιλέχθηκαν τρεις φορείς για την υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στη μείωση των ψηφιακών ανισοτήτων και στη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων σε ψηφιακές υπηρεσίες και δεξιότητες:

Ablebook Ltd – Ανάπτυξη λύσεων ψηφιακής προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και ευάλωτες ομάδες.

Vernian RTI Ltd – Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους 13–25 ετών σχετικά με την υπεύθυνη και ηθική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

CYENS Centre of Excellence – Μεταφορά ψηφιακής γνώσης και δεξιοτήτων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Οι δράσεις εντάσσονται στη συνολική στρατηγική της Cyta για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ισότιμη συμμετοχή όλων στον ψηφιακό κόσμο.

