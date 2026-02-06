Με εξαιρετική ανταπόκριση και χιλιάδες συμμετοχές ολοκληρώθηκε ο νέος κύκλος του Alpha Spend & Win της Alpha Bank Κύπρου

Με ιδιαίτερη επιτυχία και ενεργή συμμετοχή από το κοινό, ολοκληρώθηκε ο νέος κύκλος του προγράμματος επιβράβευσης Alpha Spend & Win της Alpha Bank Κύπρου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα προγράμματα επιβράβευσης που υλοποίησε η Τράπεζα.

Από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, χιλιάδες Πελάτες της Alpha Bank Κύπρου συμμετείχαν ενεργά στις μηνιαίες κληρώσεις του προγράμματος, μετατρέποντας τις καθημερινές τους συναλλαγές με κάρτες Mastercard σε ευκαιρίες για μοναδικά ταξίδια και εμπειρίες ζωής. Η μαζική συμμετοχή και η σταθερά αυξημένη ανταπόκριση κατέγραψαν έμπρακτα την εμπιστοσύνη των Πελατών στη φιλοσοφία επιβράβευσης της Τράπεζας και στη συνολική εμπειρία που προσέφερε το πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος απονεμήθηκαν σημαντικά δώρα σε μηνιαία βάση, με προορισμούς και εμπειρίες που ξεχώρισαν. Οι πρώτοι νικητές ταξίδεψαν στο Λονδίνο για τη συναυλία των Coldplay, ακολούθησε το Abu Dhabi για τον αγώνα της Formula 1, ενώ τον Σεπτέμβριο ένας τυχερός Πελάτης κέρδισε το ταξίδι για το Ροβανιέμι της Φινλανδίας, στον μαγευτικό κόσμο του Άγιου Βασίλη. Τον Οκτώβριο, το πρόγραμμα χάρισε ένα ταξίδι στη Σιγκαπούρη και το Μπαλί, ενώ τον Νοέμβριο η κλήρωση ανέδειξε νικητή για ένα ταξιδιωτικό πακέτο δύο ατόμων στην Ιαπωνία, έναν προορισμό με έντονη πολιτιστική και σύγχρονη ταυτότητα. Ο κύκλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο, με δύο ταξιδιωτικά πακέτα για τέσσερα άτομα στο πάρκο Port Aventura στη Βαρκελώνη.

Πέραν των μηνιαίων κληρώσεων, όλοι οι συμμετέχοντες στο Alpha Spend & Win, με ελάχιστο συνολικό ποσό συναλλαγών για την περίοδο του προγράμματος τις €6.000, έλαβαν αυτόματα μέρος και στη μεγάλη Bonus Κλήρωση του προγράμματος, η οποία περιελάμβανε δώρα ιδιαίτερης αξίας. Ένας μεγάλος νικητής κέρδισε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Mercedes-Benz CLA 250+ με EQ Technology, από τη Cyprus Import Corporation, ενώ πέντε τυχεροί κέρδισαν πέντε δωροεπιταγές αξίας €15.000 έκαστη, από τα καταστήματα VE Very Exclusive της Vassos Eliades, για αγορά πολυτελών ρολογιών ή κοσμημάτων.

Η παράδοση των μεγάλων δώρων της Bonus Κλήρωσης πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Alpha Bank Κύπρου στις 5 Φεβρουαρίου, στο showroom της CiC Mercedes-Benz στη Λευκωσία, σε μια βραδιά αφιερωμένη στους νικητές του προγράμματος, επισφραγίζοντας την επιτυχημένη ολοκλήρωση του νέου κύκλου του Alpha Spend & Win. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Πελάτες και Συνεργάτες, ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, κ. Μίλτος Μιχαηλάς, η Chief Retail Banking Officer, κα Πόπη Χατζηιωάννου Δημητρίου μαζί με άλλα στελέχη της Τράπεζας, ο Managing Director της Cyprus Import Corporation κ. Αλέξης Άννινος, o Co-Director της Vassos Eliades Ltd κ. Νίκος Ηλιάδης και ο Διευθυντής του τμήματος Account Management της Mastercard κ. Θεόδωρος Χατζηστυλλής.

Η Alpha Bank Κύπρου ευχαριστεί θερμά όλους τους Πελάτες της για τη μαζική συμμετοχή και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο Alpha Spend & Win, ένα πρόγραμμα που επιβεβαίωσε έμπρακτα τη δέσμευση της Τράπεζας να ανταμείβει την καθημερινή τραπεζική σχέση με εμπειρίες ουσίας και προστιθέμενης αξίας.