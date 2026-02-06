Αποφυλάκιση και απέλαση 11 καταδίκων, ξένων υπηκόων

Προεδρική χάρη παραχωρήθηκε σε έντεκα κατάδικους, ξένους υπηκόους, υπό τον όρο της άμεσης απομάκρυνσής τους, αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σημειώνοντας παράλληλα ότι κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Κωνσταντίνου Φυτιρή πραγματοποιείται την Παρασκευή η αποφυλάκιση και άμεση απέλασή τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, «στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για την αποσυμφόρηση των Φυλακών, όπως αυτή εξαγγέλθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υλοποιείται κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προς τις αρμόδιες αρχές, πραγματοποιείται σημερα για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η αποφυλακιση και άμεση απέλαση έντεκα αλλοδαπών καταδίκων».

Στους εν λόγω καταδίκους, προστίθεται παραχωρήθηκε Προεδρική χάρη, υπό τον όρο της άμεσης απομάκρυνσής τους από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι και οι έντεκα καταδικασθέντες είχαν προγραμματισμένη αποφυλάκιση εντός του 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζε η ανακοίνωση, ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, με αποτέλεσμα την απέλαση των εν λόγω προσώπων, καθώς και την καταχώρησή τους στον κατάλογο των απαγορευμένων προσώπων (stop list), ώστε να μην δύναται να επανέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«Η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και συνεκτικό πλέγμα μέτρων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος του υπερπληθυσμού των Φυλακών, με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και με γνώμονα την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ