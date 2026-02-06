Αύξηση 4,5% στις πωλήσεις σαλούν οχημάτων- Στο 49% το μερίδιο υβριδικών

Μικρή αύξηση παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 2026 οι πωλήσεις σαλούν οχημάτων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 4,5% στις 3.317 από 3.173 τον Ιανουάριο 2025. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 1.294 ή 39,0% ήταν καινούρια και 2.023 ή 61,0% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 22,8% στα 159.

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε τον Ιανουάριο 2026 στο 35,8% (από 42,5% τον αντίστοιχο μήνα του 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 8,1% το 2025 σε 8,4% το 2026), των ηλεκτροκίνητων (από 5,6% το 2025 σε 6,9% το 2026) και των υβριδικών (από 43,8% σε 48,8%).

Όσον αφορά τις συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.350 σε σχέση με 4.077 τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,7%.