ENA Foundation: Ένας Χρόνος Δράσης: Τα Επιτεύγματα και το Όραμα για το 2026

To ENA Foundation δημιουργήθηκε για να αποτελέσει έναν ουσιαστικό φορέα κοινωνικής προσφοράς και ενδυνάμωσης στην Κύπρο. Είναι ένας οργανισμός που στοχεύει στη μακροπρόθεσμη κοινωνική αλλαγή, επενδύοντας σε ανθρώπους και έργα που δημιουργούν διαχρονικό κοινωνικό αντίκτυπο. Το ENA Foundation αποτελεί πρωτοβουλία του επιχειρηματία Τάσου Παπαναστασίου, με συνιδρύτρια και εμπνεύστρια τη Χριστιάνα Παναγή. Και οι δύο, με βαθιά πίστη στην έννοια της συλλογικής προσφοράς, θέλησαν να δημιουργήσουν ένα ίδρυμα αφιερωμένο στην κοινωνία.

«Για μένα η επιτυχία έχει αξία μόνο όταν τη μοιράζεσαι. Το ENA Foundation γεννήθηκε από την ανάγκη να στηρίξουμε έμπρακτα ανθρώπους με όνειρα που χρειάζονται μια ευκαιρία. Η αλλαγή δεν έρχεται από λόγια, αλλά από πράξεις, κι αν καταφέρουμε να αλλάξουμε τη ζωή ακόμη και ενός ανθρώπου, τότε έχουμε πετύχει κάτι που αξίζει», σημειώνει ο κ. Παπαναστασίου.

Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το Ίδρυμα υλοποίησε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο με έμφαση σε τέσσερις πυλώνες:

Beyond the Medal: Στήριξη στους αθλητές μας

Το Beyond the Medal σχεδιάστηκε για να στηρίζει αθλητές Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού επιπέδου εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, ενισχύοντας στην πράξη την έννοια της «διπλής καριέρας». Το πρόγραμμα υποστηρίζει τους αθλητές να συνδυάζουν αποτελεσματικά τον πρωταθλητισμό με τις σπουδές τους, παρέχοντας τόσο κάλυψη της αθλητικής τους προετοιμασίας όσο και οικονομική ενίσχυση για τα έξοδα φοίτησης, ώστε να διακρίνονται και στους δύο τομείς.

Οι αθλητές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα το 2025 είναι: Αντρέας Μπέρος, Ιωσήφ Κεσίδη, Κωνσταντίνα Γεωργίου, Μάριος Γεωργίου, Μάρκος Κοντόπουλος, Μαριλένα Μακρή, Μίλαν Τραΐκοβιτς, Νατάσα Λάππα. Για το 2026, το ίδρυμα στοχεύει να εντάξει τρεις νέους αθλητές στο πρόγραμμα και να ενημερώσει τους νέους για την έννοια της διπλής καριέρας.

Grants for Change: Χρηματοδότηση έργων με κοινωνικό αντίκτυπο

Το πρόγραμμα Grants for Change είναι μία ανοικτή πρόσκληση προτάσεων από ΜΚΟ (Μη Κερδοσκοπικούς οργανισμούς) της Κύπρου με θέμα την ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων. Ο πρώτος κύκλος χρηματοδότησης προσέλκυσε 40+ αιτήσεις από 80+ φορείς, με στόχο δράσεις με μετρήσιμο και βιώσιμο αποτέλεσμα.

Οι τρεις νικήτριες ομάδες του πρώτου κύκλου για το 2025 είναι:

ACCESS+ (Οργανισμοί Ablebook & Ένα Εμείς), με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες.

PLAYSCAPE (Οργανισμοί Urban Gorillas & Gardens of the Future), όπου θα σχεδιαστεί ένας πρότυπος παιχνιδότοπος με τα παιδιά στο επίκεντρο όλων των σταδίων δημιουργίας.

«Γυναίκες για την Πράσινη Μετάβαση» (Οργανισμοί Ίδρυμα Λαόνα & Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας), που προωθεί βιώσιμες περιβαλλοντικές πρακτικές και την πράσινη επιχειρηματικότητα σε γυναίκες της υπαίθρου.

Αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος υποβολής προτάσεων στα τέλη Φεβρουαρίου με ανανεωμένη διαδικασία υποβολής.

Envision Together: Δημιουργία δημοσίων χώρων με κοινωνικό όφελος

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τη δημιουργία και την αναβάθμιση πάρκων και κοινόχρηστων υποδομών, αντιμετωπίζοντας τον δημόσιο χώρο ως πεδίο συνάντησης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη δρομολογηθεί δύο μεγάλα έργα, τα οποία θα ανακοινωθούν εντός του 2026.

Στήριξη παιδιών με σπάνιες παθήσεις, καρκίνο και λευχαιμία

Με βαθιά ευαισθησία απέναντι στον συνάνθρωπο και ειδικά στα παιδιά, το ENA Foundation προχώρησε το 2025 σε σημαντικές δωρεές προς οργανισμούς που στηρίζουν παιδιά με σπάνιες παθήσεις, καρκίνο και λευχαιμία.

Το Ίδρυμα στήριξε φορείς που προσφέρουν ουσιαστικό και αποδεδειγμένο έργο:

BeBrave – Σύνδεσμος Γονέων & Φίλων Παιδογκολογικής Μονάδας: Δωρεά για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που δίνουν μάχη με τον καρκίνο.

«Ένα Όνειρο, Μια Ευχή»: Δωρεά για την εκπλήρωση ευχών παιδιών, προσφέροντας στιγμές χαράς, ανακούφισης και δύναμης.

Η προσφορά προς τον συνάνθρωπο αποτελεί σταθερή αξία για τους ιδρυτές του ENA Foundation, οι οποίοι παραμένουν προσωπικά αφοσιωμένοι στη στήριξη της κυπριακής κοινωνίας. Μέσα στο 2026, το Ίδρυμα θα ανακοινώσει επιπλέον στοχευμένες δράσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κοινωνικό του αποτύπωμα.

