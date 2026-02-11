Limassol Greens: Σε πλήρη λειτουργία και νέα φάση επέκτασης το 2026

Το 2026 ανοίγει ένα νέο, δυναμικό κεφάλαιο για το Limassol Greens, επιβεβαιώνοντας τη μετάβασή του από ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό έργο σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό golf και premium lifestyle. Έχοντας θέσει γερές βάσεις το 2025, με την έναρξη παραδόσεων κατοικιών και τη λειτουργία του γηπέδου γκολφ διεθνών προδιαγραφών, το Limassol Greens στρέφει πλέον το βλέμμα στο επόμενο στάδιο εξέλιξής του, επενδύοντας σε νέες υποδομές και εμπειρίες προσαρμοσμένες στον σύγχρονο τρόπο ζωής, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο του στη Λεμεσό και ευρύτερα στην Κύπρο.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά καθοριστικών ορόσημων. Τον Σεπτέμβριο ξεκίνησαν οι παραδόσεις των πρώτων 74 κατοικιών, που περιλαμβάνουν 22 επαύλεις και 52 διαμερίσματα στα Robin East και Robin West. Οι παραδόσεις αυτές οδήγησαν στη δημιουργία της πρώτης κοινότητας του Limassol Greens, μεταβάλλοντας το σταδιακά, από αναπτυξιακό έργο σε χώρο μόνιμης διαβίωσης.

Τον Οκτώβριο του 2025 τέθηκε σε λειτουργία το γήπεδο γκολφ 18 οπών, σχεδιασμένο από τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα γηπέδων γκολφ Cabell B. Robinson. Το γήπεδο άνοιξε για τα μέλη του την 1η Οκτωβρίου και από την 1η Δεκεμβρίου 2025 υποδέχεται και το ευρύ κοινό. Με συνολικό μήκος 6.300 μέτρων, tees και fairways καλυμμένα με γρασίδι Tahoma 31 και σχεδιασμό που ακολουθεί τη φυσική μορφολογία της περιοχής, πληροί διεθνείς προδιαγραφές και εντάσσει τη Λεμεσό στον διεθνή χάρτη του γκολφ.

Η λειτουργία του γηπέδου υποστηρίζεται από ολοκληρωμένες υποδομές. Το driving range μήκους 320 μέτρων, εξοπλισμένο με 30 οθόνες τεχνολογίας TrackMan, κατάλληλο και για άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία, προσφέρει δυνατότητες ανάλυσης και εξατομικευμένης προπόνησης. Παράλληλα, η ακαδημία Golf λειτουργεί ως σημείο εισόδου για νέους παίκτες, επιτρέποντας τους να γνωρίσουν το άθλημα και συμβάλλει στη σταδιακή αύξηση του αριθμού των ενεργών παικτών στην Κύπρο.

Μέσα στους πρώτους μήνες λειτουργίας του, το Limassol Greens κατέγραψε ήδη 100 ενεργά μέλη γκολφ. Η πλειονότητα των νέων μελών προέρχεται από κοινό που μέχρι πρόσφατα δεν συμμετείχε στην τοπική αγορά γκολφ, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση του αθλήματος και τη δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού κύκλου γύρω από αυτό. Παράλληλα, η σύνθεση των μελών περιλαμβάνει τόσο τοπικό όσο και διεθνές κοινό, αντανακλώντας τον πολυεθνικό χαρακτήρα της Λεμεσού και τη δυναμική του έργου ως σημείου αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες με διαφορετικά προφίλ και τρόπο ζωής. Η αγωνιστική δραστηριότητα ξεκίνησε στις 31 Ιανουαρίου 2026 με τη διοργάνωση του Winter Open Tournament, του πρώτου μεγάλου τουρνουά γκολφ του Limassol Greens, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 100 παίκτες. Η διοργάνωση αυτή αποτέλεσε την αφετηρία ενός ευρύτερου προγράμματος αγωνιστικών και ιδιωτικών διοργανώσεων, ενισχύοντας τη θέση του έργου στον τομέα του αθλητικού τουρισμού και των εταιρικών events.

Παράλληλα, το έργο συνεχίζει να επενδύει στον τομέα του landscaping. Μέχρι σήμερα έχουν φυτευτεί περισσότερα από 5.000 δέντρα, διαμορφώνοντας έναν εκτεταμένο πράσινο πυρήνα που λειτουργεί ως φυσικό υπόβαθρο της καθημερινής εμπειρίας και συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική ποιότητα του περιβάλλοντος.

Το 2026 σηματοδοτεί την επόμενη φάση επέκτασης του Limassol Greens. Στον οικιστικό τομέα, προγραμματίζεται το λανσάρισμα νέου τύπου επαύλεων, ενώ ξεκινά η κατασκευή των διαμερισμάτων The Starlings, μιας νέας πρότασης υψηλής αισθητικής που περιλαμβάνει 126 σύγχρονα διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων, κατανεμημένα σε τρία κομψά εξαώροφα κτήρια. Επίσης, αναπτύσσονται δημόσιες υποδομές στη δυτική πλευρά του έργου, σε έκταση 150.000 τ.μ., με χώρους πρασίνου, πεζοδρομημένες διαδρομές, δύο παιδότοπους, δύο γήπεδα padel και ένα γήπεδο τένις, με πλήρεις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και πρόσβαση στο κοινό.

Το Clubhouse έρχεται και συμπληρώνει τη συνολική εμπειρία, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για κατοίκους, μέλη και επισκέπτες. Το εστιατόριο «The Roost» αποτελεί μέρος της καθημερινής κοινωνικής ζωής του έργου, αντλώντας έμπνευση από street-food γεύσεις από όλο τον κόσμο και υλοποιώντας μια σύγχρονη γαστρονομική προσέγγιση υπό την επιμέλεια του σεφ Λούκα Κυριάκου, με street-food επιλογές κατά τις καθημερινές και brunch τα Σαββατοκύριακα.

Εντός του 2026 προγραμματίζεται η ανάπτυξη νέων χώρων συνάντησης, όπως το «The Nest», ένα σύγχρονο σημείο συνάντησης ενταγμένο στο φυσικό τοπίο του Limassol Greens, γύρω από το οποίο θα αναπτυχθούν χώροι εστίασης, με café και οικογενειακό εστιατόριο με εξωτερικούς χώρους. Σε κοντινή απόσταση θα λειτουργεί το Kid’s Club, προσφέροντας δημιουργικές δραστηριότητες για τους μικρούς επισκέπτες.

Την εμπειρία θα ολοκληρώσει το Fitness & Spa Center, ένας ολοκληρωμένος προορισμός ευεξίας που αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα της καθημερινής ζωής στο Limassol Greens. Σύγχρονες εγκαταστάσεις άσκησης, spa, πισίνες, χώροι θεραπειών και υπαίθριος χώρος yoga συνθέτουν ένα περιβάλλον ισορροπίας, σε άμεση επαφή με τη φύση.

Το Limassol Greens εξελίσσεται σταθερά ως προορισμός αναφοράς για golf και lifestyle, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου η καθημερινή ζωή συγχρονίζεται με την άθληση τη γαστρονομία και την ευεξία .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Limassol Greens, επισκεφθείτε: https://limassolgreens.com/