Τουρκία: Αίτημα για ισόβια κάθειρξη για «απόπειρα ανατροπής της Κυβέρνησης»

Αίτημα επιβολής ισόβιας κάθειρξης υπέβαλε η τουρκική εισαγγελία σε βάρος της μάνατζερ Αϊσέ Μπαρίμ, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις διαδηλώσεις στο Γκεζί.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Μπαρίμ κατηγορείται για το αδίκημα της «απόπειρας ανατροπής της Κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας». Η εισαγγελική πρόταση αναφέρει ότι οι αποδιδόμενες πράξεις αξιολογούνται ως εγκλήματα κατά του συνταγματικού καθεστώτος και ζητεί την τιμωρία της με ισόβια κάθειρξη, βάσει των σχετικών διατάξεων του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα.

Στο κείμενο της εισαγγελικής πρότασης επισημαίνεται η βαρύτητα των κατηγοριών και τονίζεται ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της σοβαρότητας του αποδιδόμενου αδικήματος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει δημόσιο ενδιαφέρον στην Τουρκία, ενώ αναμένεται ο καθορισμός της ημερομηνίας για την εκδίκαση της υπόθεσης από το αρμόδιο δικαστήριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

