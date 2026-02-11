Απώλειες νερού: Πρόταση στο Υπουργείο Γεωργίας για διαστημική τεχνολογία

Προηγμένη διαστημική τεχνολογία, που έχει ως βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη και μέσω δορυφόρων εντοπίζει κρυφές διαρροές στο σύστημα διανομής νερού, εφαρμόστηκε πιλοτικά στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο Παραλίμνι. Τα θετικά αποτελέσματα, τα οποία κατέδειξαν ότι η ταχεία παροχή δεδομένων μπορεί να υποστηρίξει στοχευμένες επισκευές, να μειώσει τις περιττές εκσκαφές και να συμβάλει αξιόπιστα στη λήψη αποφάσεων σε θέματα ύδρευσης, λυμάτων και άρδευσης, παρουσιάστηκαν από την ελληνική εταιρεία SESILINK στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, όπως δημοσιεύει σήμερα η επιχειρηματική ιστοσελίδα levantintel.net.

Σε αυτές τις συζητήσεις των δύο πλευρών διερευνήθηκε η δυνατότητα για μια συντονισμένη εφαρμογή της προηγμένης τεχνλογίας σε ολόκληρη την Κύπρο, που θα καλύπτει αστικά δίκτυα και υποδομές άρδευσης, για την υποστήριξη του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού σε παγκύπριο επίπεδο.

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι το ερώτημα για την Κύπρο δεν είναι αν οι προηγμένες τεχνολογίες ανίχνευσης διαρροών με τεχνητή νοημοσύνη θα ενταχθούν τελικά στις στρατηγικές διαχείρισης νερού και άρδευσης, αλλά αν υιοθετηθούν νωρίς και προληπτικά, παρέχοντας γρήγορα αποτελέσματα ή αργότερα, υπό μεγαλύτερη πίεση και με υψηλότερο κόστος. «Στις υποδομές ύδρευσης και άρδευσης, ό,τι παραμένει αθέατο υπόγεια μπορεί να διαμορφώσει αθόρυβα τη βιωσιμότητα του μέλλοντος από πάνω», προστίθεται.

Τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης

Τα τελευταία χρόνια, η SESILINK προωθεί στην Κύπρο μια προηγμένη μεθοδολογία ανίχνευσης διαρροών με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία βασίζεται σε δορυφόρους, για δίκτυα ύδρευσης, λυμάτων και άρδευσης. Σύμφωνα με το levantintel.net, η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται ήδη διεθνώς.

Η προσέγγιση βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και την τηλεπισκόπηση για την ανάλυση των προτύπων υγρασίας του υπεδάφους, επιτρέποντας στις εταιρείες κοινής ωφέλειας και στις Άρχές άρδευσης να εντοπίζουν γρήγορα και με ακρίβεια περιοχές υψηλού κινδύνου χωρίς ανατρεπτική επιτόπια εργασία.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους, που συχνά εξαρτώνται από εκσκαφές και επιθεωρήσεις δοκιμής και σφάλματος, αυτή η τεχνολογία δεν είναι επεμβατική. Δεν απαιτεί σκάψιμο ή τυφλή αναζήτηση διαρροών. Αντίθετα, επιτρέπει γρήγορες, στοχευμένες παρεμβάσεις, βασισμένες σε πληροφορίες που απορρέουν από δεδομένα, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο μεταξύ ανίχνευσης και επισκευής.

Σύμφωνα με το άρθρο, η ίδια μεθοδολογία έχει χρησιμοποιηθεί με μετρήσιμη επιτυχία σε μεγάλες και απαιτητικές αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Πορτογαλία.

Από την επιστήμη του διαστήματος στις υποδομές ύδρευσης

Η τεχνολογία, που αναπτύχθηκε από την ASTERRA, προήλθε από δορυφορική έρευνα που σχεδιάστηκε για την ανίχνευση νερού σε πλανητικά περιβάλλοντα.

Αυτή η επιστημονική δυνατότητα προσαρμόστηκε αργότερα για να αντιμετωπίσει μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις υποδομών της Γης: τον εντοπισμό αόρατων απωλειών νερού κάτω από την επιφάνεια.

Σήμερα, αυτή η μέθοδος, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέπει την γρήγορη και εφαρμόσιμη ανίχνευση διαρροών σε δίκτυα πόσιμου νερού, αποχέτευσης και άρδευσης, παρέχοντας αξιοποιήσιμα αποτελέσματα στις αρχές ύδρευσης και γεωργίας εντός σύντομων επιχειρησιακών χρονικών πλαισίων.

Εμπειρία πέρα ​​από την Κύπρο

Πέρα από την Κύπρο, η ίδια προσέγγιση έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονη έλλειψη νερού, καθώς και εντός των δικτύων των μεγάλων αστικών παρόχων ύδρευσης και συστημάτων άρδευσης.

Οι εφαρμογές αφορούν συστήματα μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζονται η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, αποδεικνύοντας την καταλληλότητα της ανίχνευσης διαρροών μέσω δορυφόρου, με γνώμονα την Τεχνητή Νοημοσύνη, για μητροπολιτικά, νησιωτικά και γεωργικά περιβάλλοντα.

Στόχοι βιωσιμότητας

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η μείωση των μη κερδοφόρων υδάτων στα συστήματα ύδρευσης, λυμάτων και άρδευσης δεν είναι μόνο ένας επιχειρησιακός στόχος. Συνδέεται άμεσα με την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, την επισιτιστική ασφάλεια, τον περιορισμό του κόστους και την περιβαλλοντική ευθύνη.

Ο γρήγορος εντοπισμός κρυφών διαρροών βοηθά στη διατήρηση των σπάνιων υδάτινων πόρων, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που σχετίζεται με την παραγωγή, τη μεταφορά και την επεξεργασία νερού και στην παράταση της διάρκειας ζωής των παλαιών υποδομών.

Τονίζεται επίσης ότι αυτά τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται στενά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως εκείνους που σχετίζονται με το καθαρό νερό, τις ανθεκτικές υποδομές, τη βιώσιμη γεωργία και τη δράση για το κλίμα.