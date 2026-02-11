Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κακόβουλος εμπρησμός αυτοκινήτου 47χρονου στη Λάρνακα - Ζημιές και σε δεύτερο όχημα

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο συγκροτήματος κατοικιών, με το όχημα να καταστρέφεται ολοσχερώς - Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας

Κακόβουλος εμπρησμός αυτοκινήτου σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα, Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, στη Λάρνακα, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας.

Γύρω στις 05:30 εκδηλώθηκε φωτιά σε όχημα ιδιοκτησίας 47χρονου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο συγκροτήματος κατοικιών. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν την πυρκαγιά, ωστόσο το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν, επίσης, εκτεταμένες ζημιές σε δεύτερο όχημα που ήταν σταθμευμένο στον ίδιο χώρο, ιδιοκτησίας 38χρονου.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις, ενώ από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά τέθηκε κακόβουλα.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

