Η καλύτερη μέρα για να δείξεις την αγάπη σου, είναι κάθε μέρα - 365 μέρες αγάπης

Η Lacta, το brand που έχει ταυτιστεί όσο κανένα άλλο με την αγάπη, έρχεται να ανατρέψει τον τρόπο και τον χρόνο που αυτή εκφράζεται. Έτσι φέτος, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το πιο εμβληματικό brand αγάπης στέλνει ένα διαφορετικό μήνυμα: η αγάπη δεν αφορά μόνο μία ημέρα, αλλά 365.

Με το Lacta 365 Days of Love, η μάρκα προσκαλεί τον κόσμο να εκφράζει την αγάπη του όχι μόνο τις «σημαντικές» μέρες, αλλά καθημερινά, βρίσκοντας μικρές αφορμές και δημιουργώντας τις δικές του «Ημέρες Αγάπης».

Μέσα από την ενέργεια, οι καταναλωτές μπορούν να στείλουν μηνύματα αγάπης στα αγαπημένα τους πρόσωπα, κρυμμένα σε μία σοκολάτα Lacta, ενώ παράλληλα η μάρκα δεσμεύεται να στηρίζει έμπρακτα την καθημερινή έκφραση αγάπης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πώς; Προβάλλοντας για 365 μέρες, μια διαφορετική «Ημέρα Αγάπης» δημιουργημένη από τους ίδιους τους χρήστες στην ειδική ιστοσελίδα της ενέργειας.

Φτιάξε κι εσύ τη δική σου «Ημέρα Αγάπης» στο Lacta365DaysOfLove.gr και κάνε κάθε μέρα, μέρα αγάπης.