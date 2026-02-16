Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφορα - Οι μετρήσεις ανά περιοχή και πώς να προστατευτείτε

Louis Hotels Rewards: Το Νέο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της Louis Hotels

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα μέλη του προηγούμενου προγράμματος επιβράβευσης έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο νέο Louis Hotels Rewards, απολαμβάνοντας πλέον αναβαθμισμένα προνόμια και ακόμα μεγαλύτερη αξία σε κάθε διαμονή.

Η Louis Hotels, με 25 ξενοδοχεία σε 6 δημοφιλείς προορισμούς σε Κύπρο και Ελλάδα, παρουσιάζει το Louis Hotels Rewards, το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που προσφέρει αποκλειστικά οφέλη στους επισκέπτες της.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και τα μέλη κερδίζουν πόντους από την πρώτη νύχτα διαμονής (10 πόντους ανά 1€), ενώ από την πρώτη κράτηση απολαμβάνουν επιπρόσθετη έκπτωση 10%  στη διαμονή τους.

Το Louis Hotels Rewards περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα - Bronze, Silver, Gold και Diamond – με διαφορετικά προνόμια ανά επίπεδο, όπως:

  • πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές και ειδικές τιμές μόνο για τα μέλη.
  • προτεραιότητα στο check-in και στο check-out.
  • εκπτώσεις σε επιλεγμένες υπηρεσίες εντός των ξενοδοχείων, όπως εστίαση και spa.

Με το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα, η Louis Hotels επιβραβεύει τη διαχρονική εμπιστοσύνη των επισκεπτών της, προσφέροντας οφέλη και μεγαλύτερη αξία σε κάθε διαμονή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δωρεάν εγγραφή, επισκεφθείτε το: LouisHotelsRewards

