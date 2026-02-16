Στην δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης Οργανικών Αποβλήτων Επαρχίας Πάφου προχωρά ο Δ. Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου ο Αντιδήμαρχος Πάφου και δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, είχε το Σάββατο, 14/02/2026, συνάντηση στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, με την ομότιμη καθηγήτρια, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κυρία Μαρία Λοϊζίδου, με κύριο θέμα την δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης Οργανικών Αποβλήτων για την Επαρχία Πάφου.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης μελέτης βιωσιμότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE – IP CYzero Waste, το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος Κύπρου σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Όπως αναφέρεται, η προτεινόμενη Μονάδα με δυνατότητα διαχείρισης μέχρι και 24.000 τόνους ετησίως, με εκτιμώμενο κόστος πέραν των 15.000.000 ευρώ, αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των οργανικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κυκλική οικονομία.