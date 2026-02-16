Βιολάντα: Από «κόσκινο» αρχικές άδειες και μελέτες του εργοστασίου - Απολογείται αύριο ο ιδιοκτήτης

Το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί αναμένεται να περάσει αύριο, Τρίτη, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», έπειτα από την φονική έκρξηξη και τη φωτιά που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες στα τέλη Ιανουαρίου. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα δείχνει να διευρύνεται σε βάθος χρόνου βάζοντας στο κάδρο τις αρχικές άδειες και μελέτες του εργοστασίου.

Τα προανακριτικά στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αρχές αλλά και οι καταθέσεις εμπειρογνώμονα καθώς και τουλάχιστον 50 εργαζομένων και στελεχών της επιχείρησης ήταν το «κλειδί» που οδήγησε στην αναβάθμιση των κατηγοριών από πλευράς της Εισαγγελίας Τρικάλων και στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου.

Πλέον, η κατηγορία έχει μετατραπεί από πλημμέλημα σε κακούργημα και συγκεκριμένα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, γεγονός που επέτρεψε τη νέα ποινική διαδικασία

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας ενδέχεται να ζητήσει και να πάρει παράταση άλλων 48 ωρών και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Στο «μικροσκόπιο» οι αρχικές άδειες και οι μελέτες του εργοστασίου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εισαγγελική έρευνα διευρύνεται πλέον σε βάθος χρόνου, ξεκινώντας από τις αρχικές άδειες και μελέτες των μηχανικών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι προδιαγραφές βάσει των οποίων εγκαταστάθηκαν οι υπόγειες σωληνώσεις και οι δεξαμενές προπανίου.

Οι δεξαμενές φαίνεται να έχουν ελεγχθεί μέχρι το 2024 και να έχουν λάβει πιστοποίηση καλής λειτουργίας. Όχι όμως και άρτιας τοποθέτησης καθώς δεν είχαν την απόσταση ασφαλείας από την επιχείρηση όπως προβλέπεται.

Επίσης αναμένονται τα πορίσματα του Πολυτεχνείου και του Χημείου, αυτά αναμένονται, ενώ η κύρια ανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη και ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος.

Στο «μικροσκόπιο» φαίνεται να μπαίνουν όλες οι παράμετροι, ακόμη και τα όσα αναμένεται να υποστηρίξει ο ιδιοκτήτης στην απολογία του που θα οδηγήσουν τις ανακριτικές Αρχές σε έναν νέο κύκλο ερευνών και ίσως σε νέο κύκλο ανωμοτί καταθέσεων.

Οι καταθέσεις «κλειδί» εμπειρογνώμονα και εργαζομένων

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τους ειδικούς που διενεργούν την έρευνα είναι καταλυτικά και ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα.

Οι καταθέσεις 15 υπαλλήλων που είχαν δηλώσει ότι είχαν αντιληφθεί τη διαρροή του προπανίου που κόστισε τη ζωή στις πέντε γυναίκες, θεωρούνται καταλυτικές στην εξέλιξη της υπόθεσης και στην αναβάθμιση των κατηγοριών από πλημμέλημα σε κακούργημα.

Μάλιστα οι μαρτυρίες των εργαζομένων στο εργοστάσιο φέρεται να διαμαρτύρονταν για έντονη οσμή τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο.

Εξαιρετικά σημαντική είναι επίσης η κατάθεση εμπειρογνώμονα στην οποία αναφερόταν ότι είχε προειδοποιήσει εδώ και αρκετούς μήνες για προβλήματα στις σωληνώσεις και τις δεξαμενές προπανίου που βρίσκονταν στο εργοστάσιο.

Μάλιστα ο εμπειρογνώμονας φέρεται να είχε ζητήσει 30.000 ευρώ για την επισκευή τους και ανακαίνιση όλου του δικτύου, κάτι που όμως δεν έγινε ποτέ καθώς δεν συμφώνησαν οικονομικά.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία οι σωληνώσεις είχαν σειρά κατασκευαστικών λαθών χωρίς θωρακίσεις και δικλείδες ασφαλείας.

Οι σωληνώσεις είχαν κατασκευαστεί το 2008 και ενώ ανα 5 χρόνια θα έπρεπε να δίνεται ένα πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Όλο το δίκτυο του προπανίου φέρεται να ήταν προβληματικό, ενώ διαπιστώθηκε πως οι υπόγειες σωληνώσεις δεν διέθεταν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Οι δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις οποίες έφευγαν οι φθαρμένοι σωλήνες,είχαν πιστοποιήσεις αλλά δεν υπήρχαν στα επίσημα σχέδια που είχαν υποβληθεί για άδεια πυρασφάλειας.

Τέλος πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υπεύθυνοι της μονάδας στην πρώτη φάση της έρευνας, απέκρυψαν από τις αρχές ότι λίγες ημέρες πριν από την φονική έκρηξη, είχαν καλέσει τον τεχνικό να έρθει και να ελέγξει ένα άλλο τμήμα του εργοστασίου, που μύριζε κάτι έντονα για το ενδεχόμενο διαρροής προπανίου. Ο άνδρας με φορητό μετρητή δεν κατάφερε να ελέγξει αν υπάρχει διαρροή.

Οι αποκαλύψεις της ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η έρευνα των στελεχών της ΔΑΕΕ (Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) αποκάλυψε πως ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας απευθείας πάνω στο χώμα, υπέστη φθορές από τα λιπάσματα παρακείμενων αγρών.

Μάλιλστα η διαρροή προπανίου που ακολούθησε μετέτρεψε το υπόγειο σε «βόμβα», η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα στην αντλία νερού.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική, καθώς υπολογίζεται στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο των πέντε γυναικών.

Παράλληλα η έρευνα της ΔΑΕΕ επεκτείνεται πλέον και στις ευθύνες των μηχανικών που υπέγραψαν τις μελέτες, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές ανακρίβειες στα τοπογραφικά διαγράμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση φέρεται να απέκρυψε από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια την ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη των 7,5 μέτρων από τα όρια της έκτασης.

Πηγή: cnn.gr