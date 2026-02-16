Νέα καταγγελία για θάνατο ασθενούς στο Νοσοκομείο Λάρνακας: «Ζήτησαν να υπογράψουμε για να του δέσουν τα χέρια»

Τρίτη κατά σειρά καταγγελία για ελλιπή φροντίδα ασθενούς στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας βλέπει το φως της δημοσιότητας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες νοσηλείας και τη λειτουργία του δημόσιου νοσηλευτηρίου.

Η νέα υπόθεση αφορά 92χρονο ασθενή, ο οποίος απεβίωσε έπειτα από οκταήμερη νοσηλεία. Την καταγγελία διατυπώνει η κόρη του, η οποία μιλώντας στη κρατική τηλεόραση κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις, ασυνεννοησία και επικίνδυνες παραλείψεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του πατέρα της.

Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο 92χρονος εισήχθη στο νοσοκομείο με ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και παρέμεινε για περίπου πέντε ώρες στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ). Στη συνέχεια, ενημερώθηκαν ότι θα μεταφερόταν στη Γρηγόριο Κλινική, λόγω έλλειψης διαθέσιμου κρεβατιού στο Παθολογικό Τμήμα. Κατά την ίδια, η μεταφορά του ασθενούς έγινε χωρίς σαφείς ιατρικές οδηγίες, με αποτέλεσμα να του χορηγηθεί τροφή και τσάι, παρά το γεγονός ότι – όπως υποστηρίζει – δεν μπορούσε να καταπιεί. Όπως αναφέρει, ο ηλικιωμένος παρουσίασε εισρόφηση στους πνεύμονες, γεγονός που οδήγησε σε επιδείνωση της κατάστασής του.

Η κόρη του 92χρονου καταγγέλλει επίσης ότι η οικογένεια κλήθηκε να υπογράψει συγκατάθεση για την καθήλωση του ασθενούς, καθώς – όπως τους ειπώθηκε – ήταν ανήσυχος. Όπως υποστηρίζει, αργότερα μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού φέρεται να παραδέχθηκε ότι δεν είχαν δοθεί οδηγίες πως ο ασθενής δεν έπρεπε να σιτιστεί. Παράλληλα, η οικογένεια ζήτησε, ακόμη και με τη χρήση «μέσου», τη μεταφορά του ασθενούς στο Παθολογικό Τμήμα ή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Στην καταγγελία γίνεται λόγος και για καθυστέρηση στην τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα, με επανειλημμένες αλλά ανεπιτυχείς προσπάθειες από προσωπικό. Σύμφωνα με την κόρη του ασθενούς, η διαδικασία αναβλήθηκε αρχικά επειδή είχε προηγηθεί χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής. Όταν τελικά πραγματοποιήθηκε, όπως αναφέρει, διήρκησε μόλις δύο λεπτά και δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Ωστόσο, μετά την τοποθέτηση του ρινογαστρικού σωλήνα, η κατάσταση του 92χρονου φέρεται να επιδεινώθηκε ραγδαία, με τον ίδιο να πέφτει σε λήθαργο.

ΟΚΥπΥ: «Δόθηκαν οδηγίες για διερεύνηση»

Απαντώντας στις αναφορές της οικογένειας, σε γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παραληφθεί γραπτή καταγγελία για το συγκεκριμένο περιστατικό και ως εκ τούτου δεν μπορεί να τοποθετηθεί επί της ουσίας. «Από την πρώτη στιγμή της δημοσιοποίησης της καταγγελίας, δόθηκαν οδηγίες για άμεση διερεύνηση του περιστατικού», σημειώνει ο Οργανισμός, διευκρινίζοντας ότι οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση προϋποθέτει την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΚΥπΥ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία διερεύνησης δύο ακόμη υποθέσεων που καταγγέλθηκαν το προηγούμενο δεκαπενθήμερο. Η πρώτη αφορά τις συνθήκες θανάτου της 42χρονης Γεωργίας, η οποία νοσηλευόταν μετά από χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα για την υπόθεση παραδόθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ και βρίσκεται υπό εξέταση από το Νομικό Τμήμα του Οργανισμού. Η δεύτερη υπόθεση αφορά καταγγελία για τις συνθήκες νοσηλείας 72χρονου ασθενούς.

ΠΑΣΥΚΙ: Έκκληση για ψυχραιμία και θεσμική διερεύνηση

Με τις καταγγελίες για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας να διαδέχονται η μια την άλλη, η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, καλεί σε ψυχραιμία και αποφυγή πρόωρων συμπερασμάτων, τονίζοντας ότι οι δημόσιες αναφορές συνιστούν καταγγελίες και αφηγήσεις τρίτων και δεν αποτελούν από μόνες τους διασταυρωμένα ή αποδεδειγμένα γεγονότα. Η ΠΑΣΥΚΙ επισημαίνει ότι τοποθετείται με σεβασμό προς την ανθρώπινη απώλεια και πλήρη επίγνωση της βαρύτητας που φέρει ο δημόσιος λόγος γύρω από ζητήματα υγείας. Η Συντεχνία υπογραμμίζει ότι η δημόσια στοχοποίηση επαγγελματιών υγείας πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε επίσημης διερεύνησης πλήττει το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, ενώ χαρακτηρίζει θεσμικά απαράδεκτη τη δημοσιοποίηση ονομάτων ή στοιχείων ταυτοποίησης χωρίς προστασία προσωπικών δεδομένων. Ταυτόχρονα, η ΠΑΣΥΚΙ θέτει το ζήτημα των συστημικών παραμέτρων, όπως η επαρκής στελέχωση, οι συνθήκες εργασίας και τα διαθέσιμα εργαλεία, επισημαίνοντας ότι η διερεύνηση κάθε περιστατικού οφείλει να λαμβάνει υπόψη και τον ρόλο του συστήματος και του εργοδότη.