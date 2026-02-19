Τελευταίες Ημέρες Χειμερινών Εκπτώσεων στα Public

Οι χειμερινές, «σοφές» εκπτώσεις των Public ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου, έχοντας λίγες μέρες ακόμα στη διάθεσή μας για να πετύχουμε deals, πάντα με Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής σε εκατοντάδες προϊόντα τεχνολογίας και οικιακών συσκευών.

Οι έξυπνες αγορές πραγματοποιούνται είτε μέσω των φυσικών καταστημάτων Public, είτε μέσω του public.cy, με προνόμια που αναβαθμίζουν την εμπειρία και κερδίζουν σε οικονομία και χρόνο, μέσω των υπηρεσιών Public. Προϊόντα τεχνολογίας, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, συσκευές προσωπικής φροντίδας, προϊόντα ήχου και gaming, από budget μέχρι high-end επιλογές, τώρα διαθέσιμες για λίγες ακόμα ημέρες.

Η «σοφή» αγορά ολοκληρώνεται όταν ο πελάτης έχει τον πλήρη έλεγχο του τρόπου πληρωμής και παραλαβής. Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από 6 ή 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία Locker Pickup 24/7 επιτρέπει την παραλαβή παραγγελιών σε περισσότερα από 140 BOX NOW σημεία σε όλη την Κύπρο, διασφαλίζοντας απόλυτη ευελιξία και εξυπηρέτηση.