Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Τελευταίες Ημέρες Χειμερινών Εκπτώσεων στα Public

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Προϊόντα τεχνολογίας, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, συσκευές προσωπικής φροντίδας, προϊόντα ήχου και gaming, από budget μέχρι high-end επιλογές, τώρα διαθέσιμες για λίγες ακόμα ημέρες.

Οι χειμερινές, «σοφές» εκπτώσεις  των Public ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου, έχοντας λίγες μέρες ακόμα στη διάθεσή μας για να πετύχουμε deals, πάντα με Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής σε εκατοντάδες προϊόντα τεχνολογίας και οικιακών συσκευών. 

Οι έξυπνες αγορές πραγματοποιούνται είτε μέσω των φυσικών καταστημάτων Public, είτε μέσω του public.cy, με προνόμια που αναβαθμίζουν την εμπειρία και κερδίζουν σε οικονομία και χρόνο, μέσω των υπηρεσιών Public. Προϊόντα τεχνολογίας, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, συσκευές προσωπικής φροντίδας, προϊόντα ήχου και gaming, από budget μέχρι high-end επιλογές, τώρα διαθέσιμες για λίγες ακόμα ημέρες.

Η «σοφή» αγορά ολοκληρώνεται όταν ο πελάτης έχει τον πλήρη έλεγχο του τρόπου πληρωμής και παραλαβής. Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από 6 ή 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία Locker Pickup 24/7 επιτρέπει την παραλαβή παραγγελιών σε περισσότερα από 140 BOX NOW σημεία σε όλη την Κύπρο, διασφαλίζοντας απόλυτη ευελιξία και εξυπηρέτηση.

Tags

Public

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα