Έλενα Στρογγυλιώτου: Η καταξιωμένη fashion designer παρουσιάζει τη Special Occasion Collection 2026

Κάθε ξεχωριστή στιγμή που φέρει την υπογραφή της Έλενας Στρογγυλιώτου, αποκτά στυλ και κομψότητα. Για την κορυφαία fashion designer κάθε γυναίκα είναι μοναδική, μια φιλοσοφία που αποτυπώνεται δυναμικά στη νέα Special Occasion Collection 2026.

Αντλώντας έμπνευση από την ίδια τη δύναμη των υφασμάτων αλλά και από τις γυναίκες που την εμπιστεύονται, η σχεδιάστρια δημιουργεί φορέματα με έντονη τρισδιάστατη αισθητική, περίτεχνα ντραπαρίσματα και αρχιτεκτονική καθαρότητα. Κάθε δημιουργία αποτελεί ένα κομψοτέχνημα υψηλής ραπτικής που αναδεικνύει τη σύγχρονη θηλυκότητα μέσα από δομή, ισορροπία και κίνηση.

Οι sculptural σιλουέτες επαναπροσδιορίζουν τη γραμμή του σώματος, δημιουργώντας όγκο και καθαρές αρχιτεκτονικές φόρμες που θυμίζουν γλυπτική τέχνη.

Τα ντραπαρισμένα σχέδια αποδίδουν ελεγχόμενη ρευστότητα, σχηματίζοντας φυσικές σκιάσεις και δυναμικές καμπύλες που μεταμορφώνονται με κάθε βήμα.

Τα polo neck σχέδια εκπέμπουν διαχρονική κομψότητα με σύγχρονη μίνιμαλ δυναμική. Η κλειστή γραμμή στον λαιμό προσδίδει καθαρότητα, επιμηκύνει τη σιλουέτα και χαρίζει σοφιστικέ χαρακτήρα.

Αντίστοιχα, οι δημιουργίες με ανοιχτή πλάτη εκφράζουν τη σιωπηλή αυτοπεποίθηση της θηλυκότητας μέσα από ένα διακριτικό παιχνίδι αποκάλυψης και μυστηρίου.

Η Special Occasion Collection 2026 εξερευνά το μήκος ως στοιχείο προσωπικής έκφρασης.

Τα μίνι φορέματα αποπνέουν fashion αυτοπεποίθηση και σύγχρονη ενέργεια, ενώ οι μάξι δημιουργίες κινούνται με θεατρική χάρη και αβίαστη κομψότητα, δημιουργώντας μια αίσθηση ρευστής πολυτέλειας. Τα διαχρονικά μίντι, απόλυτα ισορροπημένα ανάμεσα στο μοντέρνο και το κλασικό, επαναπροσδιορίζουν την couture αισθητική με καθαρές γραμμές και δυναμισμό.

Πρωταγωνιστές στη Special Occasion Collection 2026 πέραν από τα σχέδια και την άψογη ραφή -στην οποία η σχεδιάστρια δίνει ιδιαίτερη σημασία- είναι τα ίδια τα υφάσματα.

Τα μεταλλιζέ λούρεξ brocade υφάσματα κλέβουν την παράσταση με το couture ύφος τους, τη λαμπερή υφή τους και τα ανάγλυφα υφασμένα μοτίβα.

Η φίνα γαλλική δαντέλα με την αέρινη ύφανση και τα εκλεπτυσμένα μοτίβα αγκαλιάζει απαλά το σώμα δημιουργώντας ένα αόρατο παιχνίδι διαφάνειας.

Ο συνδυασμός κεντημένου υφάσματος με σκέτη, καθαρή επιφάνεια δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή, είναι fashion statement. Η ένταση του κεντήματος λειτουργεί σαν έργο τέχνης πάνω στο σώμα, ενώ το μονόχρωμο ύφασμα επιτρέπει στο κέντημα να πρωταγωνιστήσει χωρίς υπερβολή.

Τα κεντημένα υφάσματα με χάντρες και κρύσταλλα Swarovski προσδίδουν σε κάθε δημιουργία τρισδιάστατη υφή, βάθος και έντονη αντανάκλαση φωτός ενισχύοντας την couture και τη red carpet αισθητική.

Οι διαφάνειες αποτελούν μία από τις πιο δυνατές και διαχρονικές τάσεις στη μόδα, καθώς ισορροπούν ανάμεσα στη θηλυκότητα, τη ρομαντική αισθητική και τη σύγχρονη τόλμη.

Τα τρισδιάστατα υφάσματα με λουλούδια είναι η απόλυτη έκφραση ρομαντικού couture με σύγχρονη διάσταση. Τα άνθη “ζωντανεύουν” πάνω στο ύφασμα, δημιουργώντας όγκο, σκιά και κίνηση.

Οι παστέλ αποχρώσεις έχουν κυρίαρχο ρόλο στη συλλογή, την οποία συμπληρώνουν το διαχρονικό μαύρο αλλά και τα έντονα χρώματα.

Μέσα από την Special Occasion Collection 2026 κάθε γυναίκα θα βρει το σχέδιο που της ταιριάζει, το οποίο η Έλενα Στρογγυλιώτου θα προσαρμόσει και θα τελειοποιήσει στο σώμα της αναδεικνύοντας την προσωπικότητά της.

Ιδανικές για γάμους, βαφτίσεις, αποφοιτήσεις, επίσημες εκδηλώσεις και special events, οι δημιουργίες της συλλογής μαγνητίζουν τα βλέμματα.

Σε περίπτωση που μια γυναίκα δεν βρει στη συλλογή αυτό που της ταιριάζει, η Έλενα Στρογγυλιώτου δημιουργεί custom made σχέδιο αποκλειστικά για εκείνη.

Πέραν από τα σχέδια της συλλογής, η fashion designer εστιάζει διαχρονικά και στα mother of the bride and groom dresses, σχεδιάζοντας για κάθε μητέρα μια ξεχωριστή custom - made δημιουργία βασισμένη στο στυλ, στο σωματότυπο και στις αποχρώσεις που της ταιριάζουν.

Παράλληλα, οι δημιουργίες της Έλενας Στρογγυλιώτου συνδυάζονται αρμονικά με τις signature sustainable τσάντες του brand, ολοκληρώνοντας ένα ολοκληρωμένο fashion statement.

Δείτε από κοντά τη νέα Special Occasion Collection 2026 στο ατελιέ της σχεδιάστριας και συνοδέψτε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας με δυναμισμό, κομψότητα και αυτοπεποίθηση.

Η φωτογράφηση για την καμπάνια της Special Occasion Collection 2026 by Elena Strongyliotou, έγινε στο Amyth of Nicosia. Ένα μοναδικό ξενοδοχείο-κόσμημα στο κέντρο της παλιάς Λευκωσίας.

Τη φωτογράφηση ανέλαβε ο φωτογράφος Χάρης Κυπριανού, το styling η Μάρα Πετρίδη, το μακιγιάζ η make up artist Ilona Garamvolgyi και το hair look ο Κωνσταντίνος Κάγκας από το Kagas Hair Stylists. Το concept και την οργάνωση της καμπάνιας ανέλαβε Out of the Blue Creative Communications.

INFO:

Δείτε από κοντά τη νέα Special Occasion Collection 2026 στο ατελιέ της Έλενας Στρογγυλιώτου, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, 1077 Λευκωσία. Τηλ.: 22 766969 και στο www.elenastrongyliotou.com

Facebook: elena.strongyliotou

Instagram: elena.strongyliotou

#strongyliotou #strongyliotoubridal #strongyliotoucouture