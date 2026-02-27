Συγχώνευση-μαμούθ Paramount-Warner Bros: Τι περιλαμβάνει η συμφωνία, πιθανή η έγκρισή της

Η Paramount αναδείχθηκε νικήτρια σε μια μάχη που διήρκεσε μήνες για την εξαγορά της Warner Bros αφού ο γίγαντας του streaming, Netflix, αρνήθηκε να αυξήσει την προσφορά του για το ιστορικό στούντιο του Χόλιγουντ.

«Πάντα ήμασταν πειθαρχημένοι και, με την τιμή που απαιτείται για να ανταποκριθούμε στην τελευταία προσφορά της Paramount, η συμφωνία δεν είναι πλέον οικονομικά ελκυστική, οπότε αρνούμαστε να ανταποκριθούμε στην προσφορά της», ανέφερε η Netflix σε δήλωσή της.

Η πλατφόρμα Netflix επιβεβαίωσε στο Reuters ότι αποσύρεται από την υποβολή προσφορών για την Warner Bros. Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros πρέπει ακόμη να τερματίσει τη συμφωνία με τη Netflix και να αποδεχτεί την προσφορά της Paramount.

«Μόλις το διοικητικό μας συμβούλιο ψηφίσει την υιοθέτηση της συμφωνίας συγχώνευσης με την Paramount, θα δημιουργηθεί τεράστια αξία για τους μετόχους μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Warner, David Zaslav. «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις δυνατότητες που προσφέρει η συγχώνευση της Paramount και της Warner Bros Discovery και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας για να αφηγηθούμε ιστορίες που συγκινούν τον κόσμο».

Η επιμονή της Paramount και το ύψος της προσφοράς

Η Paramount συνέχισε την επίμονη προσπάθειά της να αποκτήσει την Warner Bros, ξεκινώντας μια εκστρατεία για να αρπάξει το έπαθλο από την Netflix. Κατάφερε να προσελκύσει την Warner Bros πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την περασμένη εβδομάδα, με την προοπτική μιας αυξημένης προσφοράς για την εταιρεία.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η Warner Bros δήλωσε ότι η αναθεωρημένη προσφορά της Paramount, ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, ήταν ανώτερη από την προσφορά της Netflix, ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, για τα περιουσιακά στοιχεία streaming και στούντιο της Warner Bros.

Aντίπαλοι στον πόλεμο προσφορών για την Warner Bros, συνεργάτες στην πτώση των μετοχών. H ακριβή επιδίωξη συγχωνεύσεων και εξαγορών πλήττει τις μετοχές της Paramount και της Netflix, ενώ η Warner Bros σημειώνει άνοδο / Reuters

Η αποχώρηση της Netflix από την συμφωνία

Ένας σύμβουλος της Netflix, δήλωσε ότι είχε συστήσει στην υπηρεσία streaming να αποσυρθεί από την προσφορά, καθώς η συμφωνία δεν ήταν πλέον οικονομικά συμφέρουσα. Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Ted Sarandos, υπαινίχθηκε ότι ο γίγαντας του streaming δεν θα αυξήσει σημαντικά την προσφορά του σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Φεβρουάριο στην Liz Claman του Fox News, όπου τόνισε ότι η Netflix έχει υπάρξει «πολύ πειθαρχημένος αγοραστής».

Ο σύμβουλος είπε ότι η Netflix ανταγωνιζόταν έναν δισεκατομμυριούχο που έδειξε προθυμία να πληρώσει μια τιμή για την Warner Bros που η Netflix θεωρούσε παράλογη.

«Δεν έχει νόημα να παίζεις κορόιδο με κάποιον που δεν θα αλλάξει πορεία», είπε η πηγή, αναφερόμενη στον δισεκατομμυριούχο Larry Ellison, συνιδρυτή, εκτελεστικό πρόεδρο και διευθυντή τεχνολογίας της Oracle και πατέρα του CEO της Paramount, David Ellison.

Οι μετοχές της Netflix σημείωσαν άνοδο άνω του 10% μετά την απόφασή της να μην αυξήσει την προσφορά της.

Αντιμονοπωλιακός έλεγχος και πολιτικές προεκτάσεις

Η συγχώνευση της Paramount με την Warner Bros θα ενώσει δύο μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ, δύο πλατφόρμες streaming (HBO Max και Paramount+) και δύο ειδησεογραφικά πρακτορεία (CNN και CBS).

Οι Ellison έχουν δεσμούς με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η προσφορά είναι πιθανό να υποβληθεί σε αντιμονοπωλιακό έλεγχο στην Ουάσιγκτον, σε ξένες χώρες και σε πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνια.

«Η έγκριση από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές φαίνεται πιθανή, δεδομένου του πολιτικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιθανό ορισμένες ρυθμιστικές αρχές των πολιτειών -και κυρίως ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια Rob Bonta- να επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν τη συμφωνία. Πιστεύουμε ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουν λόγο και οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της TD Cowen.

Ο Bonta, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, δήλωσε αργά την Πέμπτη ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. «Αυτοί οι δύο γίγαντες του Χόλιγουντ δεν έχουν περάσει τον έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών -το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια έχει ανοίξει έρευνα και σκοπεύουμε να είμαστε αυστηροί στην εξέτασή μας», πρόσθεσε.

Οι πολιτείες έχουν την εξουσία να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να μπλοκάρουν συμφωνίες, αν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαθέτει τους περισσότερους πόρους για να το πράξει.

Οι δημοκρατικοί γερουσιαστές Elizabeth Warren, Bernie Sanders και Richard Blumenthal έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι η έγκριση της συμφωνίας θα μπορούσε να επηρεαστεί από πολιτικές ευνοϊκές μεταχειρίσεις.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας Paramount-Warner Bros

Στην αναθεωρημένη προσφορά της, η Paramount αύξησε το τέλος καταγγελίας που θα κατέβαλε σε περίπτωση που η συμφωνία δεν λάμβανε την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών από 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Συμφώνησε επίσης να καλύψει το τέλος ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα όφειλε η Warner Bros στη Netflix για την αποχώρησή της από τη συμφωνία συγχώνευσης.

Η Ellison Trust δεσμεύεται να επενδύσει 45,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχικό κεφάλαιο, από 43,6 δισεκατομμύρια δολάρια προηγουμένως, με την υποστήριξη του Larry Ellison, ο οποίος συμφώνησε επίσης να παρέχει τα πρόσθετα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων φερεγγυότητας της Paramount, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Bank of America Merrill Lynch, η Citi και η Apollo παρέχουν χρηματοδότηση χρέους ύψους 57,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 54 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν δεσμευτεί προηγουμένως.

Η Ancora Holdings, η οποία κατέχει ένα μικρό μερίδιο στην Warner Bros και είχε εντείνει την πίεση στον ιδιοκτήτη της HBO να συνεργαστεί περισσότερο με την Paramount, χαιρέτισε την τελευταία προσφορά.

«Η απόφαση της Netflix να μην αυξήσει την προσφορά της στα 27,75 δισεκατομμύρια δολάρια, με λιγότερο πιθανές προσαρμογές του καθαρού χρέους, άνοιξε τον δρόμο για τους μετόχους να λάβουν σημαντικά περισσότερα μετρητά και μια πραγματικά βιώσιμη πορεία προς τις κυβερνητικές εγκρίσεις», ανέφερε η Ancora σε δήλωσή της. «Αυτό είναι ένα win-win για τους μετόχους και τον κλάδο».

Πηγή: iefimerida.gr