Είσοδος Τράπεζας Κύπρου στο μετοχικό κεφάλαιο της Wealthyhood

Η GlobalWealth Group PLC ανακοίνωσε την επίτευξη και υπογραφή συμφωνίας, βάσει της οποίας η Τράπεζα Κύπρου καθίσταται επενδυτής και στρατηγικός εταίρος στην Wealthyhood, συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου.

Η συμμετοχή της Τράπεζας Κύπρου στο μετοχικό κεφάλαιο της Wealthyhood θα γίνει με συνολικό ποσό επένδυσης ύψους €6.000.000 για τη συμμετοχή της σε αυτό τον γύρο αύξησης κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε. Η τιμή ανά μετοχή της εν λόγω αύξησης κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των €87.1.

Μετά την εκτέλεση όλων των εταιρικών πράξεων της Wealthyhood, η GWG αναμένεται να καταλήξει να κατέχει το 25.31% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και η Τράπεζα Κύπρου το 26.45%.

Σημειώνεται ότι η επένδυση της GWG στην Wealthyhood αναμένεται να καταγραφεί σε Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων (FVTPL), συνεπώς η νέα αποτίμηση του γύρου χρηματοδότησης αναμένεται να επιφέρει θετική επίδραση στην καθαρή εσωτερική αξία (NAV) της Εταιρείας.

Η όποια λογιστική αποτύπωση ή η πιθανή επίδραση στην Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) της GlobalWealth Group PLC θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και αναμένεται να περιλαμβάνεται σε επόμενες περιοδικές οικονομικές εκθέσεις της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και υπό την αίρεση των συστάσεων των Ελεγκτών της Εταιρείας.

Τα πιο πάνω και η εκτέλεση της συμφωνίας τελούν υπό τις συνήθεις συμβατικές αναβλητικές αιρέσεις καθώς και την μη ένσταση και άλλες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Στρατηγική Σημασία και Συνέργειες

Η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου ενισχύει περαιτέρω την αποστολή της Wealthyhood για τον εκδημοκρατισμό των επενδύσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, επιταχύνοντας την ανάπτυξη των δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), ώστε να προσφέρει ακόμη πιο εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις και να διευρύνει το αποτύπωμά της στην ευρωπαϊκή αγορά, μετά την επιτυχημένη της πορεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την πρόσφατη δυναμική είσοδό της στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η εν λόγω στρατηγική συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου, ενισχύει την επέκταση της Wealthyhood στον τομέα B2B και αναδεικνύει την πλήρως καθετοποιημένη, end-to-end πλατφόρμα wealthtech για τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που επιδιώκουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επενδυτικών τους υπηρεσιών.

Τέλος, η εν λόγω συμφωνία αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση του οράματος της ίδιας της GWG για ένα ολοκληρωμένο καθετοποιημένο οικοσύστημα WealthTech. Αναδεικνύει ταυτόχρονα και τον δικό μας ρόλο στη διαχείριση και ανάπτυξη των στρατηγικών μας επενδύσεων και αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα υλοποίησης του επιχειρηματικού και επενδυτικού μας μοντέλου με απτά και άμεσα αποτελέσματα.

Οι αναφορές στον τομέα B2B αφορούν τη στρατηγική ανάπτυξη της Wealthyhood και δεν υποδηλώνουν ανάθεση ή παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών από ή προς την Τράπεζα Κύπρου.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η GWG και η Τράπεζα Κύπρου συμμετέχουν στη Wealthyhood ως ανεξάρτητοι μέτοχοι. Η εν λόγω επένδυση δεν συνιστά, από μόνη της, συνεργασία ή συντονισμό μεταξύ τους σε επιχειρησιακό, εμπορικό ή ρυθμιζόμενο επίπεδο.

Στόχος του Ομίλου

Ο στόχος της GWG είναι όπως σε συνεργασία με το νέο στρατηγικό συν-επενδυτή, την Τράπεζα Κύπρου, καθώς και τους ιδρυτές της Wealthyhood να: (α) επιταχυνθεί η διείσδυση της Wealthyhood στην τοπική Κυπριακή αγορά, και (β) ενισχυθούν οι δυνατότητες της για περαιτέρω διεύρυνση στην Ελληνική και άλλες διεθνείς αγορές. Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει προνομιακές πληροφορίες για τους σκοπούς του Άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR). Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη σχετικά με την εν λόγω συμφωνία.