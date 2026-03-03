Αφθώδης πυρετός: 4.000 θανατώσεις μέχρι αύριο - Πώς απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην αμφισβήτηση

Σταθερή εκτιμάται πλέον η κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό, αφού ούτε την Τρίτη καταγράφηκαν άλλα θετικά κρούσματα, ενώ ο ιός παραμένει στην αρχική μολυσμένη περιοχή. Αυτά ανέφερε στην ημερήσια ενημέρωσή της ανώτερη λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, για να σημειώνει ότι παράλληλα οι εμβολιασμοί των αιγοπροβάτων συνεχίζονται από τους ιδιώτες κτηνιάτρους, οι οποίοι μέχρι το βράδυ της Δευτέρας προμηθεύτηκαν με ακόμη 26 χιλιάδες δόσεις εμβολιών, για να καλύψουν 42 μονάδες, που βρίσκονται εντός της μολυσμένης ζώνης.

Την ίδια ώρα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχωρούν με την εκτίμηση της αγοραίας αξίας των ζώων που θα θανατωθούν, αλλά και με την εκτίμηση – καταστροφή των ζωοτροφών και του γάλακτος στις μολυσμένες μονάδες, για τα οποία οι κτηνοτρόφοι θα αποζημιωθούν.

Θανατώσεις σε Αραδίππου και Λιβάδια

Ειδικά για τις θανατώσεις αιγοπροβάτων, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ταυροχρόνως σε δύο μονάδες, σε Αραδίππου και Λιβάδια. Ειδικότερα, για αυτές τις δύο περιοχές μέχρι το βράδυ της Δευτέρας θανατώθηκαν γύρω στα 1.300 αιγοπρόβατα και αναμένεται να θανατωθούν άλλα 2.700 την Τρίτη και την Τετάρτη στις ίδιες περιοχές. Απομένουν επίσης λίγες θανατώσεις στην περιοχή Ορόκλινης. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής ο συνολικός αριθμός των προς θανάτωση ζώων ανήρθε περίπου στις 20.000 και οι μολυσμένες μονάδες στις 22. Το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν οι θανατώσεις 263 βοοειδών και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλα μολυσμένα βοοειδή για θανάτωση.

«Δεν είναι θέμα έγκρισης από τον κτηνοτρόφο οι θανατώσεις των ζώων του, αλλά είναι επιβεβλημένες, με βάση τη νομοθεσία για την υγεία των ζώων και συγκεκριμένα αυτή για τον αφθώδη πυρετό, από τη στιγμή που θα επιβεβαιωθούν ως θετικά στο ιό από εργαστηριακό αποτέλεσμα», είπε εξάλλου.

Πώς απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην αμφισβήτηση

Σε σχέση με αμφισβητήσεις για αποτελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων και φωνές παραπόνων που έχουν ακουστεί επί τούτου, εξήγησε ότι «ούτως ή άλλως οποιαδήποτε δείγματα παρθούν, τα χρειαζόμαστε και εμείς για δημιουργία τράπεζας δειγμάτων, για το συγκεκριμένο κρούσμα στην Κύπρο, όπως έχουμε άλλες τράπεζες για άλλα νοσήματα. Πρόκειται για παθολογικό υλικό, που το κρατάμε για αρχείο και για έρευνα. Μπορούν να παρθούν επαναληπτικά δείγματα, όχι τόσο για να εξταστούν, αλλά για δική μας χρήση. Όσον αφορά για το εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, θέλω να τονίσω ξεκάθαρα, ότι είναι διαπιστευμένο. Ελέγχεται καθημερινά.

»Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς. Ελεγχόμαστε ετήσια για τα νοσήματα που εξετάζουμε και εκδίδουμε απαντήσεις με ‘‘διαγωνίσματα’’, κατ’ ακρίβειαν ονομάζονται ‘‘διεργαστηριακές δοκιμές’’. Τι σημαίνει αυτό; Μας στέλνουν άγνωστα δείγματα, τα οποία οφείλουμε να εξετάσουμε με τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε, και να βγάλουμε αποτελέσματα. Εάν κριθούμε ανίκανοι ή βγάλουμε λάθος αποτέλεσμα, αμέσως ειδοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναστέλλεται η άδειά μας για έκδοση αποτελεσμάτων. Άρα για να είμαστε εδώ και να έχουμε αυτήν την ικανότητα, σημαίνει ότι διαχρονικά ήμασταν εντάξει. Θέλω να σταματήσει αυτός ο φόβος και η αμφισβήτηση από το κοινό, δεν είναι ωραίο να κατηγοράς κάποιους ανθρώπους ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, από τη στιγμή που εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο και εφτά ώρες την εβδομάδα, από τη στιγμή που πάρθηκε το πρώτο δείγμα στο εργαστήριο, για να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο σε αυτήν την κρίση». Η κα Γεωργιάδου σημείωσε εξάλλου ότι γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι και σε άλλες επαρχίες.

Συγκράτηση «για να κερδίσουμε τη μάχη»

Σημείωσε ότι η κατάσταση σε σχέση με την παρουσία της νόσου στις ελεύθερες περιοχές συγκρατείται στη μολυσμένη περιοχή, μεταξύ 3 και 10 Km, εκφραζοντας την ελπίδα ότι θα μείνει εκεί, «για να κερδίσουμε τη μάχη». Μπορεί αυτό να ακούγεται άδικο στους κτηνοτρόφους αυτής της περιοχής, είπε, «όμως πρέπει να αντιληφθούν ότι όσο πιο συγκρατημένα παραμείνει η νόσος και όσο πιο γρήγορα ‘‘καθαρίσουν’’, τόσο πιο γρήγορα θα επαναδραστηριοποιηθούν». Την ίδια ώρα προειδοποίησε ότι αν ο ιός εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Κυπρο, οι απώλειες που θα έχει ο κτηνοτροφικός κόσμος και γενικότερα η κυπριακή παραγωγή, θα είναι ανυπολόγιστες. «Παραμένουμε σε έκτακτη ανάγκη», τόνισε.

Το πλάνο εμβολιασμών - Ολοκληρώνεται η τελευταία φάση

Μιλώντας για το εμβολιακό πλάνο, υπενθύμισε ότι οι ιδιώτες κτηνίατροι ξεκίνησαν με τα βοοειδή περιμετρικά της μολυσμένης περιοχής, προχώρησαν στα αιγοπρόβατα που έχουν απόσταση μέχρι 2 Km γύρω από τα χοιροστάσια, διότι οι χοίροι είναι πιο ευπαθείς, και ακολούθως σε όλα τα αιγοπρόβατα εντός των 3 και 10 Km στη ζώνη επιτήρησης. Η τελευταία φάση, σημείωσε, θα ολοκληρωθεί αυτήν την εβδομάδα. Μετά θα επαναξιολογήσουν το εάν θα προχωρήσουν με εμβολιασμούς αιγοπροβάτων και βοοειδών, με τον ίδιο τρόπο, σε άλλες περιοχές του νησιού. Για αυτές τις αποφάσεις θα λάβουν υπόψη το εάν θα εντοπιστούν κρούσματα σε άλλα σημεία, εκτός της υφιστάμενης μολυσμένης περιοχής. Οι αποφάσεις αυτές θα παρθούν εντός των ημερών.