Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κέντρο Απασχόλησης για παιδιά επηρεαζόμενων κοινοτήτων, λειτουργεί ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες όπως ζωγραφική και δημιουργικές κατασκευές, ομαδικά και επιτραπέζια παιχνίδια και δημιουργική αφήγηση, ενώ θα προσφέρεται πρόγευμα και σνακ.

Τη λειτουργία Κέντρου Απασχόλησης Παιδιών για την υποστήριξη των οικογενειών που έχουν επηρεαστεί, ανακοίνωσε ανταποκρινόμενος στην έκτακτη κατάσταση που έχει προκύψει από την εκκένωση κοινοτήτων και το προσωρινό κλείσιμο σχολικών μονάδων στη Λεμεσό, ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, το Κέντρο θα λειτουργεί προσωρινά στο Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» στα Πολεμίδια και θα δέχεται παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών. Τα παιδιά κάτω των 6 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται. Η λειτουργία του Κέντρου θα είναι καθημερινά από τις 09:00 μέχρι τις 14:00 και αφορά τη φιλοξενία παιδιών από κοινότητες που έχουν εκκενωθεί, λόγω της έκτακτης κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες όπως ζωγραφική και δημιουργικές κατασκευές, ομαδικά και επιτραπέζια παιχνίδια και δημιουργική αφήγηση, ενώ θα προσφέρεται πρόγευμα και σνακ. Στόχος της δράσης είναι η παροχή ενός ασφαλούς, υποστηρικτικού και δημιουργικού περιβάλλοντος, καθώς και η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των παιδιών, σε μια δύσκολη περίοδο.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 25334024, από τις 09:00 μέχρι τις 14:00.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα