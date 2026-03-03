Κέντρο Απασχόλησης για παιδιά επηρεαζόμενων κοινοτήτων, λειτουργεί ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός

Τη λειτουργία Κέντρου Απασχόλησης Παιδιών για την υποστήριξη των οικογενειών που έχουν επηρεαστεί, ανακοίνωσε ανταποκρινόμενος στην έκτακτη κατάσταση που έχει προκύψει από την εκκένωση κοινοτήτων και το προσωρινό κλείσιμο σχολικών μονάδων στη Λεμεσό, ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, το Κέντρο θα λειτουργεί προσωρινά στο Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» στα Πολεμίδια και θα δέχεται παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών. Τα παιδιά κάτω των 6 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται. Η λειτουργία του Κέντρου θα είναι καθημερινά από τις 09:00 μέχρι τις 14:00 και αφορά τη φιλοξενία παιδιών από κοινότητες που έχουν εκκενωθεί, λόγω της έκτακτης κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες όπως ζωγραφική και δημιουργικές κατασκευές, ομαδικά και επιτραπέζια παιχνίδια και δημιουργική αφήγηση, ενώ θα προσφέρεται πρόγευμα και σνακ. Στόχος της δράσης είναι η παροχή ενός ασφαλούς, υποστηρικτικού και δημιουργικού περιβάλλοντος, καθώς και η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των παιδιών, σε μια δύσκολη περίοδο.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 25334024, από τις 09:00 μέχρι τις 14:00.

