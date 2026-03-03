Τα νέα Samsung Galaxy S26 Series και Galaxy Buds4 | Buds4 Pro έρχονται για να γοητεύσουν

Η Samsung παρουσίασε τη νέα σειρά Galaxy S26, η οποία σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των smartphones, συνδυάζοντας ισχυρή απόδοση, προηγμένη τεχνολογία AI και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό. Τα Galaxy S26, Galaxy S26+ και S26 Ultra έρχονται για να καθηλώσουν με δυνατότητες και design και είναι ήδη διαθέσιμα για pre-order μέχρι 10/03.

Με το pre-order οι καταναλωτές Public μπορούν να απολαύσουν το upgrade offer, το οποίο διπλασιάζει τη χωρητικότητα μνήμης. Οι καταναλωτές επωφελούνται από τον μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο στην τιμή του μοντέλου με τον αμέσως χαμηλότερο αποθηκευτικό χώρο. Δηλαδή, αγοράζεις το μοντέλο με χωρητικότητα 512GB και το πληρώνεις στην τιμή του μοντέλου με χωρητικότητα 256GB Επιπλέον, με κάθε προπαραγγελία, τα Public προσφέρουν εντελώς δωρεάν προστασία της συσκευής, όπως δωρεάν επισκευή από σπάσιμο οθόνης ή επαφής με υγρά στοιχεία, αποκλειστικά για την πρώτη φορά.

Η σειρά Galaxy S26 εξελίσσει περαιτέρω το AI οικοσύστημα της Samsung, ενσωματώνοντας το πιο προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα. Με νέο AI λειτουργικό, αναβαθμισμένη κάμερα, ισχυρότερη NPU και βελτιωμένο σύστημα ψύξης, προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και σταθερότητα, χτίζοντας πάνω στην επιτυχία των προηγούμενων σειρών. Ακόμη, λειτουργίες όπως Nightography βίντεο, Photo Assist και το Creative Studio αναβαθμίζουν τη δημιουργικότητα προσφέροντας τη δυνατότητα να προσθέσεις στοιχεία στις λήψεις ή να αλλάξεις το στιλ στις φωτογραφίες, ενώ η Υπερταχεία Φόρτιση 3.0 και η βελτιωμένη ασύρματη φόρτιση ενισχύουν την άνεση. Στην κορυφή της σειράς, το Galaxy S26 Ultra με την πρώτη στον κόσμο ενσωματωμένη Οθόνη Απορρήτου σε smartphone, επαναπροσδιορίζει την αριστεία με αυξημένη απόδοση, προηγμένο AI, την πιο φωτεινή κάμερα σε Galaxy, απευθυνόμενο σε χρήστες με υψηλές απαιτήσεις.

Παράλληλα, τα Galaxy Buds4|Buds4 Pro, η νέα γενιά high-end ακουστικών φέρνει μια ολοκληρωμένη premium ηχητική εμπειρία, συνδυάζοντας ποιότητα και άνεση, ενώ ξεχωρίζουν για την έξυπνη και άνετη αλληλεπίδραση, με φωνητικές εντολές και υποστήριξη των Bixby και Gemini, έλεγχο με κίνηση του κεφαλιού και άψογη συνδεσιμότητα με Galaxy Smartphones και Tablets. Τα Galaxy Buds4 Pro απευθύνονται στους λάτρεις του ήχου που αναζητούν πλούσια λεπτομέρεια, προσφέροντας πλήρους φάσματος Hi-Fi ήχο, νέο μεγαλύτερο woofer και ενισχυμένο ANC. Τα Galaxy Buds4 απευθύνονται σε πρακτικούς εξερευνητές της καθημερινότητας, προσφέροντας άνετο σχεδιασμό, εξατομικευμένο ήχο, Active Noise Cancellation και λειτουργίες που διευκολύνουν την καθημερινή χρήση. Η εκλεπτυσμένη σχεδίαση της σειράς Galaxy Buds4 με μεταλλικό φινίρισμα, Ultra Sleek-cut και διαφανή clamshell θήκη συνδυάζει αισθητική και λειτουργικότητα, ενώ το Samsung Find και η λειτουργία Find Your Buds εξασφαλίζουν ότι τα ακουστικά εντοπίζονται εύκολα αν χαθούν.

Κατά την περίοδο του pre-order, με ταυτόχρονη αγορά των Galaxy Buds4 Pro ή των Galaxy Buds4 και συμβατής θήκης, οι καταναλωτές επωφελούνται από 30% έκπτωση στην τιμή της θήκης.

Πέραν των εκπληκτικών προσφορών, έρχεται να προστεθεί το πρόγραμμα ευέλικτων πληρωμών Public, με το οποίο οι καταναλωτές απολαμβάνουν όλες τις αγορές τους άτοκα με πιστωτική κάρτα, σπάζοντας το κόστος των αγορών σε 6 ή 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Η πιο ισχυρή σειρά smartphones της Samsung είναι εδώ, με εκπληκτικό design, σύγχρονη αισθητική και τεχνολογία αιχμής, που, μαζί με τα Galaxy Buds4, θα αναβαθμίσει τη ζωή σας και θα κάνει την καθημερινότητα πιο εμπνευσμένη. Εξασφαλίστε το νέο σας Samsung και απολαύστε τις προσφορές του pre-order εδώ!