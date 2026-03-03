Αμηχανία Ερντογάν: Έχουμε κινητοποιήσει όλους τους πόρους μας για να απελευθερώσουμε την περιοχή μας από αυτή την παγίδα

Στις επιθέσεις Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν αναφέρθηκε την Τρίτη ο Ταγίπ Ερντογάν, ασκώντας κριτική στο Τελ Αβίβ, ενώ μίλησε και για την ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

«Δυστυχώς, η ένταση στην περιοχή μας συνεχώς επεκτείνεται και γιγαντώνεται. Στην αναταραχή που προκλήθηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν προστέθηκε η αεροπορική επιδρομή εναντίον του Ιράν, η οποία οργανώθηκε με τα κινήματα του Σιωνιστικού λόμπι.

Η επίθεση στο Ιράν ήταν αποτέλεσμα της προπαγάνδας του Σιωνιστικού λόμπι. Επιπλέον, οι επιθέσεις με πυραύλους και καμικάζι drones εναντίον των αδελφών χωρών του Κόλπου έχουν βαθύνει ακόμη περισσότερο την ασταθή κατάσταση στην περιοχή. Δυστυχώς, αυτές τις μέρες, τα εδάφη της περιοχής μας συνεχίζουν να ποτίζονται με αίμα και δάκρυα» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε εκδήλωση στην Άγκυρα.

«Ενώ αυτά τα γεγονότα εκτυλίσσονται σε διάφορα μέρη της γεωγραφίας μας, η Τουρκία συνεχίζει με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές της για την ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα στην περιοχή. Έχουμε λάβει και συνεχίζουμε να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε τη χώρα και το έθνος μας από αυτές τις απειλές.

Μέσω της διπλωματίας που εστιάζει στην ειρήνη, καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να λύσουμε τα προβλήματα με διάλογο και διαπραγματεύσεις, με δίκαιο και έντιμο τρόπο» πρόσθεσε ο Ερντογάν και συμπλήρωσε:

«Πριν χυθεί περισσότερο αίμα, πριν οι φλόγες εξαπλωθούν ακόμη περισσότερο και πριν οξυνθεί η έχθρα μεταξύ των αδελφών χωρών, έχουμε κινητοποιήσει όλους τους πόρους μας για να απελευθερώσουμε την περιοχή μας από αυτή την παγίδα το συντομότερο δυνατό».

Πηγή: protothema.gr