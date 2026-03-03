Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Αμηχανία Ερντογάν: Έχουμε κινητοποιήσει όλους τους πόρους μας για να απελευθερώσουμε την περιοχή μας από αυτή την παγίδα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η επίθεση στο Ιράν ήταν αποτέλεσμα της προπαγάνδας του Σιωνιστικού λόμπι, λέει ο Τούρκος Πρόεδρος.

Στις επιθέσεις Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν αναφέρθηκε την Τρίτη ο Ταγίπ Ερντογάν, ασκώντας κριτική στο Τελ Αβίβ, ενώ μίλησε και για την ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. 

Σχετικά άρθρα:

«Δυστυχώς, η ένταση στην περιοχή μας συνεχώς επεκτείνεται και γιγαντώνεται. Στην αναταραχή που προκλήθηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν προστέθηκε η αεροπορική επιδρομή εναντίον του Ιράν, η οποία οργανώθηκε με τα κινήματα του Σιωνιστικού λόμπι. 

Η επίθεση στο Ιράν ήταν αποτέλεσμα της προπαγάνδας του Σιωνιστικού λόμπι. Επιπλέον, οι επιθέσεις με πυραύλους και καμικάζι drones εναντίον των αδελφών χωρών του Κόλπου έχουν βαθύνει ακόμη περισσότερο την ασταθή κατάσταση στην περιοχή. Δυστυχώς, αυτές τις μέρες, τα εδάφη της περιοχής μας συνεχίζουν να ποτίζονται με αίμα και δάκρυα» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε εκδήλωση στην Άγκυρα.

«Ενώ αυτά τα γεγονότα εκτυλίσσονται σε διάφορα μέρη της γεωγραφίας μας, η Τουρκία συνεχίζει με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές της για την ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα στην περιοχή. Έχουμε λάβει και συνεχίζουμε να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε τη χώρα και το έθνος μας από αυτές τις απειλές. 

Μέσω της διπλωματίας που εστιάζει στην ειρήνη, καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να λύσουμε τα προβλήματα με διάλογο και διαπραγματεύσεις, με δίκαιο και έντιμο τρόπο» πρόσθεσε ο Ερντογάν και συμπλήρωσε: 

«Πριν χυθεί περισσότερο αίμα, πριν οι φλόγες εξαπλωθούν ακόμη περισσότερο και πριν οξυνθεί η έχθρα μεταξύ των αδελφών χωρών, έχουμε κινητοποιήσει όλους τους πόρους μας για να απελευθερώσουμε την περιοχή μας από αυτή την παγίδα το συντομότερο δυνατό».

Πηγή: protothema.gr

 

Tags

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝΔΙΕΘΝΗΤΟΥΡΚΙΑΙΡΑΝΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα