Στάρμερ: «Ναι» σε περιορισμένη χρήση βρετανικών βάσεων με αμυντικό σκοπό - Τι είπε για το drone στο Ακρωτήρι

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στις στρατιωτικές επιθετικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ ξεκαθάρισε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο χθες Δευτέρα 3/3 ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Παρ' όλα αυτά έδωσε το πράσινο φως σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τις βρετανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, κάνοντας λόγο για «περιορισμένη χρήση βρετανικών βάσεων με αποκλειστικά αμυντικό σκοπό».

Ο ίδιος τόνισε ότι τα αμερικανικά βομβαρδιστικά δεν χρησιμοποιούν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, λέγοντας μάλιστα ότι το πλήγμα που δέχθηκε η βάση στο Ακρωτήρι δεν συνδεόταν με κάποια πρόσφατη απόφαση του Λονδίνου.

Ο Στάρμερ υποστήριξε επίσης, επικαλούμενος μυστικές πληροφορίες, πως το συγκεκριμένο drone είχε απογειωθεί πριν από το δικό του διάγγελμα, παρά τα όσα έγραψαν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Κομβικό γεγονός στην κρίση

Σήμερα η εφημερίδα Guardian, όπως και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν την επίθεση αυτή κομβικό γεγονός στην κρίση, καθώς έπληξε άμεσα βρετανικά στρατιωτικά συμφέροντα. Γι' αυτό και, όπως τονίζουν, έχει αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων σε βρετανικό έδαφος και κυβερνοεπιθέσεων σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάποιοι μάλιστα αναλυτές εκτιμούν πως, αν κάνουν πράξη την απειλή τους οι Ιρανοί για μελλοντικά χτυπήματα σε βρετανικά συμφέροντα, η κρίση μπορεί να οδηγήσει το Ηνωμένο Βασίλειο σε ευρύτερο πόλεμο με το Ιράν.

Αυτό άλλωστε είναι και το μεγάλο ερώτημα: κατά πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο θα εμπλακεί άμεσα σε μια στρατιωτική σύγκρουση ή θα περιοριστεί σε υποστηρικτικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, όπως παρατηρούν οι αναλυτές, οι εξελίξεις δοκιμάζουν την εξωτερική πολιτική και τις αντοχές της χώρας, σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική αστάθεια επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Για το Λονδίνο, όπως σημειώνουν, η επόμενη μέρα δεν είναι μόνο ζήτημα στρατηγικής, αλλά και πολιτικής επιβίωσης.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως, αν η Βρετανία αποφασίσει να μπει ενεργά στον πόλεμο, θα πρέπει να έχει και την έγκριση του βρετανικού κοινοβουλίου, κάτι που φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο με την παρούσα σύνθεση του.

