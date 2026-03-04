Cyta: 5 Συνεχόμενα Χρόνια το Ταχύτερο Δίκτυο Κινητής στην Κύπρο - 5 Βραβεία Ookla

Η Cyta κατέκτησε πέντε σημαντικές διακρίσεις από την Ookla για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στην κορυφή της κινητής επικοινωνίας στην Κύπρο. Το εύρος των διακρίσεων αποτυπώνει ένα δίκτυο με συνολική ισχυρή απόδοση, από τις επιδόσεις ταχύτητας έως τις εμπειρίες video και gaming.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση της θέσης του ταχύτερου δικτύου κινητής για πέντε συνεχόμενα χρόνια, γεγονός που αντανακλά διαχρονική πρωτιά στις μετρήσεις ταχύτητας κινητής. Η επίδοση αυτή βασίζεται σε ανεξάρτητες μετρήσεις από πραγματικούς χρήστες μέσω της πλατφόρμας Speedtest και αποτυπώνει σταθερά υψηλή απόδοση σε βάθος χρόνου.

Συγκεκριμένα, η Cyta τιμήθηκε με τα εξής βραβεία:

Fastest Mobile Network 5 years in a row , για την υψηλότερη συνολική ταχύτητα κινητής στην Κύπρο για πέντε συνεχόμενα χρόνια.

, για την υψηλότερη συνολική ταχύτητα κινητής στην Κύπρο για πέντε συνεχόμενα χρόνια. Best Mobile Network , για τη συνολική βαθμολογία Συνδεσιμότητας (Connectivity Score), η οποία περιλαμβάνει τη βαθμολογία Ταχύτητας (Speed Score), Περιήγησης στο Διαδίκτυο (Web Browsing Score) και Ροής Βίντεο (Video Streaming Score).

, για τη συνολική βαθμολογία Συνδεσιμότητας (Connectivity Score), η οποία περιλαμβάνει τη βαθμολογία Ταχύτητας (Speed Score), Περιήγησης στο Διαδίκτυο (Web Browsing Score) και Ροής Βίντεο (Video Streaming Score). Fastest 5G Network , για την κορυφαία απόδοση στο δίκτυο 5G.

, για την κορυφαία απόδοση στο δίκτυο 5G. Best Mobile Video Experience , για την ποιότητα και τη σταθερότητα στη ροή βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

, για την ποιότητα και τη σταθερότητα στη ροή βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Best Mobile Gaming Experience, για τη σχεδόν μηδενική καθυστέρηση (latency) και την ομαλή εμπειρία gaming.

Σχολιάζοντας τη διάκριση, ο Chief Commercial Office της Cyta Γιώργος Μετζάκης ανέφερε:

«Για τους πελάτες της Cyta, αυτό μεταφράζεται σε σταθερή και υψηλή απόδοση κάθε στιγμή: στις κλήσεις, στη χρήση δεδομένων, στη λειτουργία μιας επιχείρησης, στην παρακολούθηση περιεχομένου και στην ομαλή εμπειρία gaming με σχεδόν μηδενική καθυστέρηση. Τα πέντε συνολικά βραβεία της Ookla ενισχύουν τη στρατηγική κατεύθυνση της Cyta για συνεχή αναβάθμιση των δικτύων της και επιβεβαιώνουν τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα της ψηφιακής εξέλιξης της Κύπρου».