Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Σε επαφή με Γερμανία και Ιταλία για ενδεχόμενη στρατιωτική συνδρομή

Σε έκκληση για υπομονή και ψυχραιμία προέβη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Κέντρο Τύπου, του Προεδρικού Μεγάρου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ολοκληρώθηκε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ) υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Να αναφέρω ότι όπως και τις προηγούμενες μέρες και στη βάση της ενημέρωσης που λαμβάνατε, η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ήταν η προγραμματισμένη, καθιερωμένη ανασκόπηση των προληπτικών μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται. Η αξιολόγηση αυτών των μέτρων και η αξιολόγηση κατά πόσον θα πρέπει να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, ο συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών του κράτους και βεβαίως η αξιολόγηση του σημερινού περιστατικού.

Σήμερα το πρωί υπήρξαν πληροφορίες, ενδείξεις για ενδεχόμενο ύποπτο αντικείμενο πλησίον του εναέριου χώρου του Λιβάνου. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, όλες οι διαδικασίες. Δύο εναέρια μέσα είχαν επιχειρήσει. Επιχείρησαν για αρκετή ώρα χωρίς να εντοπίσουν κάποιο ύποπτο αντικείμενο. Ως εκ τούτου αμέσως ενημερωθήκατε. Υπήρξε επίσημη ενημέρωση. Και εδώ είναι που απευθύνουμε ξανά την έκκληση να υπάρχει η υπομονή, ψυχραιμία, η ενημέρωση να γίνεται επίσημα. Προσπαθούμε και είναι τακτική αυτή η ενημέρωση.

Να επισημάνω εδώ ότι σε κανένα στάδιο κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν υπήρξε κλείσιμο του εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που έγινε ήταν να δοθεί χώρος ακριβώς για να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα δύο εναέρια μέσα και δύο πτήσεις θα έπρεπε να αναμένουν, η μία εκ των δύο επέστρεψε στον αρχικό προορισμό της.

Πέραν τούτου, να σας πω ότι μετά το πέρας της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου. Προχώρησαν σε μια ανταλλαγή απόψεων, ανασκόπηση της περιφερειακής κατάστασης όπως εξελίσσεται. Συμφώνησαν ότι θα παραμείνουν σε στενή επαφή. Συζήτησαν και το σημερινό περιστατικό το οποίο διερευνάτο και αυτό το οποίο επανέλαβαν είναι τις διαχρονικές σχέσεις Κύπρου και Λιβάνου που αποτυπώνονται μέσα από τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις που έχουμε.

Τέλος, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα ενημερώσει το κοινό σε λίγο με ανακοίνωση ότι θα εκδοθεί απαγορευτικό διάταγμα για χρήση drones από ιδιώτες, θα επιτρέπεται η χρήση τους μόνο από τα κυβερνητικά Τμήματα και αυτό βεβαίως πάντοτε σε συντονισμό και κατόπιν σχετικής άδειας από την Πολιτική Αεροπορία και τα αρμόδια Τμήματα».

Ερωτηθείς αν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη ύποπτη δραστηριότητα στον εναέριο χώρο της Κύπρου σήμερα πέραν από αυτό για το οποίο υπήρξε ενημέρωση, ο Εκπρόσωπος είπε «όχι, δεν υπήρξε. Όπως σας έχω πει και όπως αυτό το επαναλαμβάνουμε διαρκώς, όλες οι πληροφορίες διαρκώς αξιολογούνται, υπάρχει μια στενή παρακολούθηση, εκεί και όπου υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ή πληροφορία, όπως αποδεικνύεται και από τη σημερινή δήλωση μας, αυτή επικοινωνείται με τον πλέον θεσμικό και επίσημο τρόπο μέσα από την επίσημη ενημέρωση που παρέχεται».

Ερωτηθείς πέραν της Ελλάδας ποιες άλλες συμμαχικές δυνάμεις βρίσκονται προς υπεράσπιση της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «οι χώρες, οι οποίες έχουν ανταποκριθεί θετικά και βεβαίως τις ευχαριστούμε, στη λήψη των προληπτικών μέτρων που λαμβάνουμε είναι ασφαλώς η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή. Τα δύο F-16 έχουν έρθει το ίδιο απόγευμα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Έχουν επίσης φτάσει και οι δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού.

Η Γαλλία ασφαλώς, και ο ίδιος ο Πρόεδρος Μακρόν χθες το βράδυ γνωστοποίησε τη συνδρομή που αποφάσισε η Γαλλική Δημοκρατία και όπως είναι πολύ καλά γνωστό είμαστε επίσης σε επαφή με μια κατ’ αρχήν θετική προσέγγιση από τη Γερμανία και την Ιταλία. Υπάρχουν βεβαίως και οι δικές τους εσωτερικές διαδικασίες. Όμως, ήδη, χθες το βράδυ υπήρξε μετά το τηλεφώνημα του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γερμανό Καγκελάριο, επικοινωνία σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων, σε επιχειρησιακό δηλαδή επίπεδο. Σήμερα αναμένεται να υπάρξει επικοινωνία των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών ακριβώς για να οριστικοποιηθεί η συνδρομή από πλευράς της Γερμανίας».

Σε ερώτηση ο Εκπρόσωπος είπε ότι και η Βρετανία συνδράμει ωστόσο στη βάση της δικής τους αξιολόγησης και όχι κατόπιν αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή συνεννόησης. Πρόσθεσε ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο γνωστοποίησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες.

Κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τους υπαλλήλους της αμερικανικής Πρεσβείας στην Κύπρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν περιστατικά, τα οποία διερευνώνται είναι γνωστό ότι οι κατά τόπους Πρεσβείες έχουν δικά τους πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία εφαρμόζουν όσον αφορά τις Πρεσβείες, ή τις δικές τους διαδικασίες οι οποίες λαμβάνονται. Εκείνο το οποίο θα επαναλάβω και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το γνωρίζουμε καλά, είναι ότι η επίσημη ενημέρωση, το πρώτιστο για μας είναι η ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας, εκεί και όπου υπάρχουν οι όποιες ενδείξεις, αυτές αμέσως και με τον πλέον διασταυρωμένο τρόπο επικοινωνούνται προς το κοινό και προς τα ΜΜΕ και καλούμε τον κόσμο. Καλούμε την κοινωνία, τους πολίτες να παρακολουθούν τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης, τα επίσημα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την επίσημη ενημέρωση που γίνεται και υπάρχει μια πολύ στενή παρακολούθηση».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι μετά που απογειώθηκαν τα εναέρια μέσα για να διαπιστώσουν τι ήταν το στίγμα στα ραντάρ η Κυβέρνηση είπε ότι δεν εντοπίστηκε κάτι και ερωτηθείς τι ήταν τελικά αυτό που εντοπίστηκε και τι απέγινε, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχω πει ότι είναι στη βάση πληροφόρησης και ενδείξεων. Και μπαίνουμε σε επιχειρησιακά στοιχεία, δεν είμαι αρμόδιος, ούτε νομίζω να είναι επί της παρούσης. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι έγινε μια εντατική σάρωση του χώρου όπως έπρεπε να γίνει. Η ανταπόκριση των δύο εναερίων μέσων ήταν άμεση. Και εδώ καταδεικνύεται και η μεγάλη σημασία και αξία της συνδρομής από την Ελληνική Αεροπορία, την οποία για ακόμα μια φορά ευχαριστούμε. Είμαι βέβαιος ότι γίνεται αυτή η αξιολόγηση αυτή τη στιγμή. Εκείνο που προέχει είναι στη βάση των πρωτοκόλλων που εφαρμόστηκαν εκεί και όπου προκύπτει η όποια επιβεβαίωση ενός αντικειμένου, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ύποπτο ή να επιβεβαιωθεί ως ύποπτο, να ενεργοποιηθούν τα επερχόμενα πλέον πρωτόκολλα, όπως, δεν συνέβη αυτή τη φορά, αλλά συνέβη τη Δευτέρα».

Ερωτηθείς αν μετά από τη νέα οδηγία των Ηνωμένων Πολιτειών τέθηκε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων στην περιοχή όπου βρίσκεται η αμερικανική Πρεσβεία, για τους κατοίκους της περιοχής, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε πληροφορία που να αφορά συγκεκριμένα είτε την Πρεσβεία ή άλλο χώρο στη Δημοκρατία. Η ταξιδιωτική οδηγία στην οποία αναφέρεστε είναι μια πρακτική την οποία ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λόγω των περιφερειακών εξελίξεων. Να σας θυμίσω ότι είναι μια προαιρετική οδηγία στο προσωπικό, δεν κρίνεται αναγκαίο, και αν επιθυμεί να φύγει από την Κύπρο να το πράξει. Δεν είναι υποχρεωτική η οδηγία, όπως συμβαίνει δηλαδή σε 14 άλλα κράτη στην περιοχή. Αυτό καταδεικνύει και πώς προσεγγίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη χώρα μας ως μια ασφαλή χώρα. Βεβαίως, λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα στη βάση όλων των αξιολογήσεων, των πληροφοριών που έρχονται, των ενδείξεων, των Υπηρεσιών της Δημοκρατίας και των εταίρων μας. Είμαστε, όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, σε διαρκή συντονισμό, σε διαρκή ανταλλαγή πληροφοριών και αξιολογήσεων και με τους εταίρους μας και σε υπηρεσιακό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο».