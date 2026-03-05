Επίσημη έναρξη του Cyprus Institute of Directors & Corporate Governance

Με στόχο τη θεσμική αναβάθμιση των Διοικητικών Συμβουλίων και την ενίσχυση των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Cyprus Institute of Directors & Corporate Governance (CyIoDCG), ενός νέου επαγγελματικού φορέα που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αριστεία στη διοίκηση και τη σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 15:00 έως τις 17:30 στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Τράπεζας Κύπρου, στη Λευκωσία. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής Ludo Van der Heyden, Chaired Professor Emeritus in Corporate Governance στο INSEAD και Distinguished Scholar στο IMD.

Γιατί η διακυβέρνηση έχει πάντα σημασία

Στην ομιλία του με τίτλο «Why Governance Matters Always. The Role of Directors», ο Καθηγητής Van der Heyden θα αναλύσει τον ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης τόσο σε περιόδους ανάπτυξης όσο και σε περιόδους κρίσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της κουλτούρας, των αξιών και της ηθικής ηγεσίας. Θα εστιάσει στη διάκριση μεταξύ διακυβέρνησης και εκτέλεσης, καθώς και στον εξελισσόμενο ρόλο των Διοικητικών Συμβουλίων σε ένα σύνθετο και ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Αντλώντας εμπειρίες από τις ΗΠΑ, το Λουξεμβούργο, την Ελβετία, την Ουκρανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα αναδείξει τη σημασία της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας της κρίσης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και του θάρρους στη διαχείριση σύνθετων στρατηγικών διλημμάτων.

Η αποστολή του CyIoDCG

Το CyIoDCG ιδρύθηκε με όραμα να αποτελέσει τον θεσμικό φορέα αναφοράς για αποτελεσματικά και σύγχρονα Διοικητικά Συμβούλια στην Κύπρο, προωθώντας αρχές όπως η ακεραιότητα, η λογοδοσία, η ανεξαρτησία της κρίσης, η επαγγελματική αριστεία και η διαρκής επιμόρφωση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν το όραμα και η στρατηγική του Ινστιτούτου, καθώς και το πρόγραμμα Πιστοποίησης και Ανάπτυξης Διευθυντών, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της στρατηγικής κρίσης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων και ανώτερων στελεχών.

Το CyIoDCG δέχεται αιτήσεις εγγραφής από Διοικητικούς Συμβούλους, έμπειρους διευθυντές και ανώτατα στελέχη εισηγμένων, ρυθμιζόμενων και ιδιωτικών οργανισμών, καθώς και κρατικών φορέων.

Το Ιδρυτικό Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από προσωπικότητες με σημαντική εμπειρία στον επιχειρηματικό και θεσμικό χώρο, με Πρόεδρο τον Κυριάκο Κόκκινο, Αντιπρόεδρο τη Δήμητρα Καλογήρου και Επίτιμο Πρόεδρο τον Ευδόκιμο Ξενοφώντος, πλαισιωμένους από διακεκριμένα στελέχη της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στην εκδήλωση: ΕΔΩ.

Οργανωτής: Cyprus Institute of Directors & Corporate Governance (CyIoDCG)

Χορηγοί: Bank of Cyprus Holdings Plc, Cyta Business, ECOMMBX LTD, Petrolina Holdings Public Ltd