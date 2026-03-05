Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οδηγίες προς τους αστυνομικούς σε περίπτωση πτώσης drones σε έδαφος της Δημοκρατίας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Εγκύκλιος του Αρχηγείου Αστυνομίας για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν σε περίπτωση εντοπισμού μη εκραγέντος drone

Με αφορμή την ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) καμικάζι, που δέχθηκε η στρατιωτική αεροπορική βάση της RAF στη Βάση Ακρωτηρίου τις μεταμεσονύχτιες ώρες της 2ας Μαρτίου 2026, το Αρχηγείο Αστυνομίας απέστειλε σήμερα εγκύκλιο προς όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις και υπηρεσίες με οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται από πλευράς αστυνομικών, εστιάζοντας αποκλειστικά στην αναγνώριση και την ασφάλεια της σκηνής σε περιπτώσεις εντοπισμού μη εκραγέντος drone – καμικάζι.

Συγκεκριμένα, υποδεικνύονται τα εξής προς τους αστυνομικούς:

1. Άμεσες Ενέργειες Πρώτου Ανταποκριτή

* Μην αγγίζετε το ανευρεθέν μη εκραγέν μη επανδρωμένο αεροσκάφος – καμικάζι.

* Μην μετακινείτε τα συντρίμμια.

* Μην επιχειρείτε αποσύνδεση καλωδίων ή εξουδετέρωση.

2. Λάβετε υπόψη ότι το αντικείμενο πιθανόν να είναι:

* Οπλισμένο.

* Να διαθέτει πυροσωλήνα χρονοκαθυστέρησης.

* Να φέρει επιπρόσθετη παγίδευση.

* Η ελάχιστη αρχική ακτίνα αποκλεισμού είναι 300 μέτρα, η οποία αυξάνεται αναλόγως του περιβάλλοντος (π.χ. κατοικημένες περιοχές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).

* Απαραίτητη η άμεση απομάκρυνση πολιτών.

* Απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας.

3. Τυπικά μορφολογικά στοιχεία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους – καμικάζι τύπου Shahed-136, ιρανικής κατασκευής, που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική σιϊτική οργάνωση Χεζμπολάχ:

* Πτέρυγα τύπου δέλτα (τρίγωνο).

* Μήκος περίπου 3–3,5 μέτρα.

* Άνοιγμα πτερυγίων περίπου 2–2,5 μέτρα.

* Έλικα στο πίσω μέρος.

* Κυλινδρική άτρακτος.

* Παρουσία καλωδίωσης, δεξαμενής καυσίμου και πολεμικής κεφαλής υψηλής εκρηκτικότητας στο εμπρόσθιο μέρος.

4. Μηχανισμοί πυροδότησης σε περιφερόμενα πυρομαχικά του παραπάνω τύπου:

* Πρόσκρουση.

* Ηλεκτρονική ενεργοποίηση μέσω αισθητήρα.

* Χρονοκαθυστέρηση μετά την πρόσκρουση.

* Δευτερογενής παγίδευση σε περίπτωση μη έκρηξης.

* Επιπρόσθετοι κίνδυνοι: Κίνδυνος ανάφλεξης λόγω παρουσία καυσίμου, τοξικοί καπνοί, πιθανότητα δευτερογενούς έκρηξης και κατάρρευση κατασκευών σε περίπτωση πρόσκρουσης σε κτίριο.

5. Οδηγίες για τους πρώτους ανταποκριτές:

Σε περίπτωση εντοπισμού μη εκραγέντος ή μερικώς κατεστραμμένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους – καμικάζι, το ύποπτο αντικείμενο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενεργός εκρηκτικός μηχανισμός άγνωστης κατάστασης οπλισμού. Δεν επιτρέπεται καμία προσέγγιση, μετακίνηση ή επιθεώρηση από κοντινή απόσταση, ούτε παρέμβαση σε καλωδιώσεις, δομικά στοιχεία ή εκρηκτικά φορτία. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι μπορεί να υπάρχει ενεργός μηχανισμός πρόσκρουσης, χρονοκαθυστέρησης ή δευτερογενούς ενεργοποίησης. Το ύποπτο αντικείμενο θεωρείται πλήρως λειτουργικό και δυνητικά ασταθές.

6. Επιπλέον σημεία ασφαλείας:

* Ο πυροδοτικός μηχανισμός μπορεί να παραμένει ενεργός.

*Υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης χρονοκαθυστέρησης στην ενεργοποίηση.

*Η μετακίνηση ή η δόνηση ενδέχεται να προκαλέσει πυροδότηση.

