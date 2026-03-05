Σύγκρουση, για το Λιμάνι - Μαρίνα Λάρνακας – Υπ.μεταφορών στο ΠολCast : Τι προκρίνουν οι μελετητές

Προς ολομέτωπη σύγκρουση, για το Λιμάνι - Μαρίνα Λάρνακας – Υπουργός μεταφορών στο ΠολCast : Τι προκρίνουν οι μελετητές και πως προβλέπεται να προχωρήσει η ανάπτυξη

Λίγο πριν την Πανδημοτική Λάρνακας για την ανακοίνωση αποφάσεις των οργανωμένων συνόλων της πόλης σχετικά με την ανάπτυξη που δεν έγινε στο λιμάνι Μαρίνα Λάρνακας, ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης ανοίγει τα χαρτιά του στο Πολcast και αναπτύσσει την ανάπτυξη όπως αυτή προκρίνεται από τους μελετητές.

Αναβίωση της σύμβασης με την KITION, νομικά δεν μπορεί να προχωρήσει, λέγει ο υπουργός, εξηγώντας ότι τα κριτήρια για απευθείας ανάθεσης δεν ικανοποιούνται, σύμφωνα και με όσα στοιχεία και γνωματεύσεις έχει ενώπιον του. Διευκρίνισε ότι θα ακούσει τη θέση των τοπικών φορέων.

Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ

Ο υπουργός Μεταφορών, καλείται να απαντήσει για τα εκατοντάδες οχήματα που παραμένουν ακινητοποιημένα εξαιτίας ελαττωματικών αερόσακων, τις ανακλήσεις και την περίοδο χάριτος που δίδεται για απώλεια της άδειας κυκλοφορίας.

Δεν το λύσαμε το κυκλοφοριακό

Το κυκλοφοριακό δεν λύθηκε και δεν είναι εύκολο, αναφέρει ο κύριος Βαφεάδης, παραθέτοντας στατιστικά ότι, τα τελευταία δέκα χρόνια εγγράφονται ανά έτος μόνο στη Λεμεσό, 13 χιλιάδες αυτοκίνητα. Το οδικό δίκτυο δεν αντέχει αυτή τη ραγδαία αύξηση του κυκλοφοριακού παραδέχεται ο υπουργός. Αναπτύσσει τις λύσεις που μελετούνται και τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για παρακαμπτήριους δρόμους που έμειναν στη μέση, για δρόμους που δεν διορθώθηκαν στην επαρχία Λεμεσού και Λευκωσίας, καθώς και λύσεις για την αύξηση του Park & Ride κατά τρόπο που θα αυξηθεί η χωρητικότητα στους δρόμους.

Αρμόδιοι λειτουργοί του υπουργείου Μεταφορών και επιτροπή της Βουλής θα παρακαθίσουν προσεχώς σε σύσκεψη ώστε να συζητήσουν όλες τις εκκρεμότητες και εμπόδια που προκύπτουν, όπως απαλλοτροιώσεις, για την ολοκλήρωση δρόμων και τη διευκόλυνση πολιτών που διαμένουν και σε ορεινές περιοχές.

Τρένο ή τραμ στην Κύπρο;

Ο Αλέξης Βαφεάδης απαντά σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα ή ανάγκη για την οποία είναι σε εξέλιξη όπως σημειώνει, μια διαρκής προσπάθεια. Αποκαλύπτει το κόστος για κάθε χιλιόμετρο, αλλά και τον προβληματισμό για εξασφάλιση κονδυλίων.