Αναμενόμενο το νέο κρούσμα, λένε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες – «Όχι» Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε φραγμό στις μαζικές θανατώσεις

Αναμενόμενο χαρακτηρίζουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες το νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Δρομολαξιά, σε κτηνοτροφική μονάδα περίπου 500 αγελάδων, ανεβάζοντας τον αριθμό των θανατώσεων σε περίπου 20.500.

Στην ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, η ανώτερη λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, είπε ότι το νέο κρούσμα βρίσκεται στις παρυφές των 10 Km της ήδη μολυσμένης ζώνης «Όπως είπαμε αρκετές φορές προηγουμένως, και στα 3 και στα 10 Km αναμένουμε να βρούμε κρούσματα. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό στην εξέλιξη του ιού. Το παρήγορο είναι ότι ο ιός παραμένει στην επαρχία Λάρνακας και αυτό είναι ο στόχος, να συγκρατηθεί στην επαρχία Λάρνακας, με όλους τους αποκλεισμούς, απογορεύσεις και ποινές που επιβάλλονται σε παράνομες μετακινήσεις», σημείωσε.

Επεκτείνεται η ακτίνα των 10 Km, λόγω του νέου κρούσματος

Ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή οι εμβολιασμοί των αιγοπροβάτων στις περιοχές που καθορίστηκαν αρχικά σε ακτίνα των 10 Km περιοχές, σύμφωνα με την κ. Γεωργιάδου. Ωστόσο, τόνισε, το νέο κρούσμα στη Δρομολαξιά είχε ως αποτέλεσμα να επεκταθεί σε μικρό βαθμό η ακτίνα των 10 Km, ώστε να χρειαστεί να γίνουν εμβολιασμοί ζώων και γύρω από τη νέα κτηνοτροφική μονάδα που εντάχθηκε στις μολυσμένες.

Στο μεταξύ ετοιμάστηκε το πλάνο, για το πώς θα προχωρήσουν οι εμβολιασμοί στο υπόλοιπο νησί. Σύμφωνα με την κα Γεωργιάδου, αυτή η στρατηγική θα ανακοινωθεί προσεχώς

Διαβάστε επίσης:

Την ίδια ώρα τόνισε τη σημερινή δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας του υπουργικού διατάγματος με τις απαγορεύσεις στις μετακινήσεις, με τους παραβάτες να τιμωρούνται μέ πρόστιμα μέχρι 5.000 ευρώ.

«Όχι» από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επίσης αναφέρθηκε χθεσινή τηλεδιασκεψη μεταξύ του διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να παρουσιάσει η Κύπρος τα εργαστηριακά αποτελέσματα, τις δειγματοληψίες, τις επιδημιολογικές έρευνες, τον αριθμό κρουσμάτων και πώς προχωρούν οι εμβολιασμοί. Στη βάση αυτή ζητήθηκε η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κατά πόσο γίνεται να θανατώνονται μόνο τα θετικά στο ιό ζώα από ένα μολυσμένο κοπάδι, κατ΄ εξαίρεση της πρόνοιας της Νομοθεσίας και του σχετικού κώδικα του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας ρων Ζώων.

«Η απάντησή τους ήταν κάθετη, τονίζοντας ότι η πρόνοιες της Ενωσιακής νομοθεσίας για τον αφθώδη πυρετό είναι συγκεκριμένες, δεν προνοείται οποιαδήποτε παρέκκληση, ούτε υπάρχει οποιαδήποτε εναλλακτική λύση, εκτός από την καθολική σφαγή του κοπαδιού», είπε η κα Γεωγιάδου. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σημείωσε, θα επανέλθουν σε αυτό το θέμα και θα ρωτήσουν ξανά για το εάν μπορεί να δοθεί εναλλακτική λύση.

Υπενθυμίζεται ότι για τις μαζικές θανατώσεις αντιδρούν οι αγροτικές οργανώσεις και οι ομάδες παραγωγών. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του «Π» αποφάσισαν να έστελναν μέχρι σήμερα κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ζητώντας εναλλακτικές λύσεις.