Λογαριασμός για νέους «My Account 18-25» από τη Eurobank

Σύγχρονη τραπεζική λύση για τη νέα γενιά

Η νέα γενιά ζει, σπουδάζει, εργάζεται και ταξιδεύει σε ένα κόσμο που κινείται γρήγορα και ψηφιακά. Χρειάζεται εργαλεία που να της προσφέρουν αυτονομία, ευελιξία και ασφάλεια στα πρώτα της οικονομικά βήματα. Το «My Account 18-25» της Eurobank σχεδιάστηκε ειδικά για νέους ηλικίας 18-25 ετών, προσφέροντας σύγχρονες δυνατότητες και ουσιαστικά προνόμια που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες τους.

Ο λογαριασμός «My Account 18-25» είναι διαθέσιμος πλήρως ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus, ανοίγει εύκολα και γρήγορα χωρίς έξοδα τήρησης και συνοδεύεται από τη δωρεάν κάρτα Youth Debit

Προνόμια που διευκολύνουν την καθημερινότητα των νέων

Το «My Account 18-25» προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο οφελών:

· Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια

·Δωρεάν το πρώτο μηνιαίο ασφάλιστρο έως €100 με την αγορά επενδυτικού ασφαλιστικού σχεδίου της ERB CYPRIALIFE

· Δωρεάν αναλήψεις σε ευρώ, από ΑΤΜ

·Δωρεάν αναλήψεις σε ξένα νομίσματα, από ΑΤΜ έως €500 τον μήνα

·Όριο παρατραβήγματος έως €1.200 με προνομιακή τιμολόγηση, για κάθε απρόοπτη ανάγκη

·Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών με ευρώ €πιστροφή, για αγορές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε Κύπρο και Ελλάδα

Ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα του «My Account 18-25» είναι οι δωρεάν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα με την κάρτα Youth Debit έως €1.000 (FX) τον μήνα, επιτρέποντας στους νέους να πραγματοποιούν διεθνείς συναλλαγές με μεγαλύτερη άνεση και χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, είτε σπουδάζουν, εργάζονται ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Διαγωνισμός «My Account 1825» για νέους πελάτες

Ανοίγοντας τον δικό τους λογαριασμό «My Account 18‑25» από 01.03.26 μέχρι 31.03.26, τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και κάνοντας 5 συναλλαγές με την κάρτα τους, συμμετέχουν αυτόματα σε κλήρωση.

5 τυχεροί διεκδικούν ένα μοναδικό ταξίδι για 2 άτομα στο Μιλάνο για να δουν από κοντά τον The Weeknd

Περισσότερες πληροφορίες στο eurobank.cy/levelup​

 

