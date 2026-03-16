Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Ασφάλιση Cyber Cover προς €25 χρόνο από τις Γενικές Ασφάλειες, με δώρο €20 κουπόνι στο Jinius

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Απευθύνεται σε άτομα άνω των 18, με μόνιμη κατοικία στην Κύπρο που κάνουν διαδικτυακές αγορές/πληρωμές και είναι ενεργοί στα social media...

Από τις online αγορές έως την χρήση των social media, το Σχέδιο Cyber Cover από τις Γενικές Ασφάλειες προσφέρει προστασία από ηλεκτρονικές απάτες, κλοπή ταυτότητας και άλλους ψηφιακούς κινδύνους. To Cyber CoverBasic προσφέρει κάλυψη για κυβερνοαπάτη, απάτη λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας ενώ το Cyber CoverPlus περιλαμβάνει όλες τις καλύψεις του Basic και επιπλέον έξοδα αποκατάστασης δεδομένων μετά από κυβερνοεπίθεση και έξοδα από απειλές εκβιασμού στον κυβερνοχώρο.

Γιατί Cyber Cover;

  • Εξειδικευμένη και απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη 24 ώρες στα Αγγλικά ενώ, στα Ελληνικά, Δευτέρα – Παρασκευή, 9π.μ. – 5μ.μ.
  • Άμεση διαχείριση περιστατικών κυβερνοχώρου από ειδικούς.
  • Προληπτική υποστήριξη και τεχνική βοήθεια.
  • Οικονομική κάλυψη για κυβερνοεγκλήματα.
  • Σιγουριά στον ψηφιακό κόσμο.

Απευθύνεται σε άτομα άνω των 18, με μόνιμη κατοικία στην Κύπρο που κάνουν διαδικτυακές αγορές/πληρωμές και είναι ενεργοί στα social media.

Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, 2026, όσοι αποκτήσουν Cyber Cover κερδίζουν κουπόνι €20 στο Jinius.com.cy (το Jinius προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη).

Αποκτήστε το Cyber Cover στην ιστοσελίδα των Γενικών Ασφαλειών www.genikesinsurance.com.cy.

Ισχύουν όροι, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.

Tags

Τράπεζα Κύπρου

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα