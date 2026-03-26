Τρόμος για 31 πεζοπόρους που εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι του Άβακα εν μέσω βροχών - Επιχείρηση διάσωσης από Πυροσβεστική

Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης, προς διάσωση πολλών πεζοπόρων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η ώρα 13:13, λήφθηκε κλήση για διάσωση είκοσι έξι εγκλωβισμένων ατόμων στο φαράγγι του Άβακα, της επαρχίας Πάφου.

Τα εν λόγω άτομα, τα οποία είχαν μεταβεί για πεζοπορία στην περιοχή, εγκλωβίστηκαν λόγω της ανόδου της στάθμης του νερού, μέσα σε ποτάμι στο φαράγγι.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Πέγειας και με τη χρήση διασωστικών σχοινιών και σωσιβίων, μετακινήθηκαν σε ασφαλή χώρο, όλοι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στις 16:20, λήφθηκε νέα κλήση για διάσωση πέντε εγκλωβισμένων ατόμων στο φαράγγι του Άβακα.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Πέγειας και τρία άτομα, τα οποία βρίσκονταν εγκλωβισμένα στο νερό, εντός του φαραγγιού, μετακινήθηκαν σε ασφαλή χώρο με τη χρήση διασωστικών σχοινιών και σωσιβίων, καλά στην υγεία τους.

Άλλα δύο άτομα, τα οποία βρίσκονταν σε διαφορετικό σημείο, εξήλθαν από το φαράγγι, επίσης καλά στην υγεία τους.